Empoli x Juventus: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 21/22

Empoli e Juventus se enfrentam neste sábado (26), em Empoli, a partir das 14h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Empoli x Juventus DATA Sábado, 26 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Carlo Castellani - Empoli, Itália HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado (26), em Empoli. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Empoli chega para esta partida da 27ª rodada do Campeonato Italiano há nove jogos sem vencer na competição, ocupando a 13ª posição, com 31 pontos conquistados. A equipe vem de uma derrota para a Sampdoria por 2 a 0 na última rodada.

Já a Juventus, que está disputando os duelos das oitavas de final da Liga dos Campeões, vem de dois empates seguidos e um calendário apertado.O time ocupa a 4ª posição, com 47 pontos, sendo nove de diferença do líder Milan.

Para o duelo, a equipe não contará, de qualquer forma, com o atacante brasileiro Kaio Jorge, que passou por uma cirurgia do tendão do joelho direito, ficando de fora por oito meses.

"Esta manhã, na clínica Sedes Sapientiae, Kaio Jorge foi operado após uma ruptura do tendão patelar do joelho direito. A cirurgia, realizada pelo Prof. Roberto Rossi na presença do médico da equipe da Juventus, Dr. Marco Freschi, foi um sucesso absoluto. O tempo de recuperação é de aproximadamente 8 meses", disse o comunicado.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

EMPOLI

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Empoli 1 x 1 Cagliari Campeonato Italiano 13 de fevereiro de 2022 Sampdoria 2 x 0 Empoli Campeonato Italiano 19 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Genoa x Empoli Campeonato Italiano 6 de março de 2022 08h30 (de Brasília) Milan x Empoli Campeonato Italiano 13 de março de 2022 14h (de Brasília)

JUVENTUS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 1 x 1 Torino Campeonato Italiano 18 de fevereiro de 2022 Villarreal 1 x 1 Juventus Liga dos Campeões 22 de fevereiro de 2022

Próximas partidas