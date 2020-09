Empate mostra, em campo, o que o Flamengo tem de melhor e o Palmeiras de pior

Flamengo, com muitos jovens, segura o empate contra o Palmeiras. Resultado tem sabor amargo para o Verdão e dá confiança à base rubro-negra

O jogo entre e , marcado por uma verdadeira guerra de bastidores, acabou empatado em 1 a 1 e destacou lados opostos nos dois clubes. O , mesmo sem a vitória, sai em alta do confronto campal, enquanto uma sensação de verdadeira frustração paira sobre o elenco palmeirense. O duelo, em campo, mostrou o que o Flamengo tem de melhor e o Palmeiras de pior.

Sem se prender a análises individuais é importante que se entenda todo o contexto da partida. Por conta de um surto de casos de covid-19 no elenco flamenguista, 19 jogadores não puderam atuar na partida desse domingo (27). O time carioca tentou o adiamento da partida, tendo ao seu lado sindicatos dos atletas e trabalhadores. Por fim, após a suspensão da partida, uma decisão oficial do Tribunal Superior do Trabalho decretou a realização da partida, cerca de 10 minutos antes da bola rolar.

Por conta dos muitos casos no elenco, o Flamengo chegou a campo com seis jogadores das categorias de base entre os titulares, isso sem contar Lincoln, que embora jovem, já faz parte do elenco profissional. Dentre os do elenco principal, entraram em campo apenas Thiago Maia, Gérson, De Arrascaeta e Pedro.

Foram essas quatro peças as mais importantes para o duelo desse domingo. O gol do Flamengo foi marcado por Pedro com passe de Arrascaeta. O uruguaio foi o jogador do Mengão que mais tocou na bola durante o jogo. Atuou como um verdadeiro armador da equipe e foi bastante participativo no duelo.

Entretanto, abordar esse jogo sem destacar a entrega dos jovens jogadores seria tirar a partida de contexto. O goleiro Hugo, já convocado até para a seleção brasileira principal, fez uma partida segura. Na ocasião clara de gol que daria a vitória ao Palmeiras, o jovem arqueiro voou e fez uma impressionante defesa, que deixou Luiz Adriano sem acreditar.

O sistema defensivo, composto única e exclusivamente pelos "meninos", foi bem e mostrou comprometimento e dedição acima da média para segurar o badalado ataque palmeirense.

Se os flamenguistas podem olhar para essa partida e se encher de orgulho, o mesmo não poderá ser dito a respeito da torcida alviverde.

O Palmeiras fez uma partida abaixo das expectativas. De acordo com dados da Opta, o até teve mais a bola (60%) e mais finalizações (17 contra 10), mas poucas vezes conseguiu ser efetivo no ataque. A partida foi um retrato de um time cheio de nomes importantes para o futebol brasileiro, mas sem uma identidade e sem estratégias funcionais para furar bloqueios e se impor.

Sem movimentação e com um time lento, apesar de contar com atletas velozes, o jogo para o Verdão foi algo para se avaliar. Desde o começo do ano podendo trabalhar com a equipe, Vanderlei Luxemburgo parece patinar nas próprias ideias e o torcedor palmeirense vê um time burocrático e chato de assistir.

Mesmo com tantas peças de renome, o Palmeiras ainda parece perdido dentro de campo e chegou ao sétimo empate em 11 jogos do Brasileirão 2020. É verdade que o Verdão ainda é a única equipe que ainda não perdeu no certame, mas apenas quatro vitórias não era o que tinha em mente o esperançoso torcedor palmeirense, que via em 2020 a chance de um ano mais tranquilo, estável e vencedor.