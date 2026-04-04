Em vídeo... Yamal demonstra sua raiva e ignora Fleck

As câmeras captaram uma cena inesperada após a emocionante partida disputada neste sábado entre o Barcelona e o Atlético de Madrid, no Estádio Metropolitano de Madrid, válida pela 30ª rodada da La Liga.

Apesar da vitória do time catalão (2 a 1) fora de casa e de estar cada vez mais perto do título da La Liga, o craque do Barça, Lamine Yamal, apareceu irritado após a partida.

Leia também



A tecnologia do VAR salva o Barcelona do destino do Atlético de Madrid

Ex-estrela da Inglaterra: Salah está abatido e sem confiança

Antes dos EUA e do Irã... Guerras históricas que aconteceram nos estádios da Copa do Mundo

As câmeras mostraram Yamal ao sair do estádio, passando pelo seu técnico alemão, Hans Flick, que tentou conversar com ele, mas o astro espanhol gesticulou irritado, recusando-se a falar com o treinador.

Yamal seguiu em direção aos vestiários, enquanto conversava com um membro da comissão técnica do Barcelona.

O Barça venceu a partida por 2 a 1, consolidando a liderança na tabela da La Liga, com 76 pontos, 7 pontos à frente do rival Real Madrid, segundo colocado, que havia perdido mais cedo no dia para o anfitrião Real Mallorca por 2 a 1.



