Em vídeo... Rafeina segue o plano de Flick

Em um retorno que reacende a esperança no Camp Nou, o brasileiro Raphinha chegou a Barcelona vindo do Brasil para trazer de volta o ânimo e a motivação às fileiras do time catalão.

O brilhante ponta embarcou em um jato particular após passar alguns dias em seu país para recarregar as energias mentais e recuperar o equilíbrio psicológico, após a grave lesão no tendão da coxa direita sofrida durante o amistoso contra a seleção da França.

Rafinha (29 anos) chegou ao aeroporto de Barcelona sorridente e cheio de confiança, e embarcou no micro-ônibus na área VIP, mantendo a calma diante das perguntas dos jornalistas ansiosos.

O técnico Hans Flick havia concedido a Rafeinha permissão especial para viajar ao Brasil a fim de recuperar o ânimo, depois que o jogador demonstrou grande frustração devido à lesão.

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Flick disse com entusiasmo, anteriormente: “Esta não é a primeira lesão dele nesta temporada. Falei com ele pelo FaceTime e ele estava muito desanimado, então decidimos, junto com Deco, dar a ele alguns dias com a família no Brasil para descansar e voltar mais forte. Ele vai voltar para nós na segunda-feira!”.

E foi exatamente isso que o jogador brasileiro fez, já que marcou presença no Barcelona nesta segunda-feira, conforme anunciado anteriormente pelo técnico alemão.

As estimativas médicas apontam para uma ausência de Raphinha de aproximadamente cinco semanas, mas todos no Barcelona têm um grande objetivo: que o astro brasileiro esteja pronto para incendiar o clássico contra o Real Madrid no dia 10 de maio, no Camp Nou.