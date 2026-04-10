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Em vídeo... A Juventus decide oficialmente o destino de Spalletti

Mercado da bola
Atalanta x Juventus
Atalanta
Juventus
Campeonato Italiano
L. Spalletti
Sérvia
Itália

Uma jogada calculada

O clube italiano Juventus anunciou a renovação do contrato do seu técnico Luciano Spalletti, para que ele continue sua trajetória com a equipe por mais tempo nas fileiras da “Velha Senhora”.

A Juventus havia anunciado, em outubro passado, a contratação de Spalletti para comandar a equipe até o final da temporada atual, sucedendo o técnico croata Igor Tudor.

O clube confirmou, nesta sexta-feira, que Spalletti assinou a extensão de seu contrato com os “bianconeri” até 30 de junho de 2028.

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Damian Comoli, diretor executivo da Juventus, disse: “Estamos felizes em renovar o contrato de Luciano por mais duas temporadas. Desde que se juntou à família da Juventus, ele teve um impacto imediato e extremamente positivo sobre os jogadores e todo o clube, bem como sobre a torcida bianconera. Ficou claro desde o início que Luciano é a pessoa certa para liderar a equipe rumo a mais desenvolvimento e crescimento”.

E acrescentou: “Seu estilo de jogo ambicioso reflete as aspirações da nossa torcida e do clube, e seus valores personificam a nossa identidade. Por isso, decidimos continuar trabalhando com ele após o término do contrato anterior, pois acreditamos que a estabilidade e a continuidade são pilares fundamentais para alcançar o sucesso no futuro. Boa sorte, senhor! Para sempre.”

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Relatos da imprensa indicam que o salário base de Spalletti será de 5 milhões de euros por ano, enquanto outras fontes afirmam que seu salário total poderá chegar a 6 milhões de euros por ano, incluindo incentivos e bônus.

A Juventus espera terminar a temporada atual entre as equipes classificadas para a Liga dos Campeões da temporada 2026-2027. Atualmente, o time ocupa a quinta posição na tabela da Série A italiana, com 57 pontos, apenas um ponto atrás do Como, quarto colocado, que ocupa a última vaga para a competição continental.

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