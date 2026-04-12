Em números... Ferran Torres é mais perigoso do que Mbappé!

Apesar da grande reputação de que goza a estrela do Real Madrid, Kylian Mbappé, tanto na La Liga quanto no cenário mundial, seus números na Liga Espanhola nesta temporada o colocam atrás de um dos atacantes do Barcelona.

De acordo com as estatísticas da rede “Opta”, o jogador da seleção espanhola, Ferran Torres, supera o atacante francês Kylian Mbappé (sem contar os pênaltis) da seguinte forma:

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Ferran Torres

Gols (NPG): 14 gols

Minutos por gol: um gol a cada 118 minutos

Taxa de conversão: 16,6%

Kylian Mbappé

Gols (NPG): 15 gols

Minutos por gol: um gol a cada 148 minutos

Taxa de conversão: 13,7%