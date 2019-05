Pressionado, Flamengo trabalha por pelo menos quatro reforços

Dupla responsável por contratações completa 15 dias na Europa e vive expectativa por Rafinha, Jemerson e Filipe Luís

Em meio ao turbilhão de emoções que o tem vivido, a cúpula do futebol tenta se concentrar na contratação de reforços para o restante da temporada. Com Marcos Braz e Bruno Spindel ainda na Europa, a expectativa da diretoria é de que a dupla volte com pelo menos um nome na bagagem.

O mais próximo é o lateral-direito Rafinha. O clube trata a negociação como bem encaminhada e espera apenas o final dos compromissos do jogador com o de Munique para que ele anuncie publicamente o acerto com o Rubro-Negro. No entanto, a zaga é outro setor que empolga os dirigentes. Com Jemerson na mira, o Flamengo vive a expectativa de um acerto com o para, enfim, trazer o tão sonhado parceiro de Rodrigo Caio para Abel Braga.

(Foto: Getty Images)

Para a posição, no entanto, a diretoria acredita que precisará de mais um nome já que Rhodolfo não consegue ter sequência e está na lista dos negociáveis. O ataque, que antes não era um problema, também está sendo avaliado. A possível saída de Uribe para o e a fase ruim de Gabigol são motivos para ficar de olho no mercado.

Filipe Luís, outro alvo da diretoria, está na Granja Comary com a e pretende anunciar o futuro somente depois da . O jogador, Rubro-Negro na infância, deu preferência ao , mas quer um contrato mais longo o que o oferecido pelo clube espanhol. A intenção é ficar pelo menos mais três anos antes de se aposentar. Com Renê e Trauco na posição, o Flamengo não vê problema em esperar.



(Foto: Getty Images)

A cúpula do futebol segue a mesma linha de janeiro, com a intenção de trazer reforços de peso e principalmente pontuais, com a possibilidade de chegar e assumir vaga entre os titulares. A pressão externa é encarada como algo mais político do que de fato uma insatisfação da torcida com o que vem sendo feito no departamento.

Antes da parada para a Copa América, o Flamengo tem pela frente os jogos contra Atlético-PR, , (jogo da volta da Copa do ), o clássico contra o e o , em Brasília. A sequência será de extrema importância para que Abel Braga siga no comando técnico.