A direção do Paris Saint-Germain recebeu uma resposta decisiva e categórica do craque espanhol Rodri, meio-campista do Manchester City, que colocou fim aos rumores em torno de seu futuro em meio ao interesse do Real Madrid também em contar com seus serviços, após seu recente brilho ao conduzir a seleção de "La Roja" à conquista do título da Copa do Mundo.

Segundo o jornal espanhol "As", a resposta do campeão do mundo aos recentes contatos do Paris Saint-Germain veio em poucas palavras: "Não, obrigado". Essa recusa categórica veio apesar do enorme interesse do clube parisiense e de vários grandes clubes, e diante da existência de duas propostas em cima da mesa apresentadas por seu clube inglês para a renovação de contrato.

O capitão da seleção espanhola recusou-se até mesmo a ouvir os detalhes da proposta financeira ou suas cláusulas apresentadas pela capital francesa; e apesar de sua grande consideração pelo interesse de um dos maiores clubes da Europa, a bússola de sua decisão aponta para outras opções no momento atual.

Com apenas um ano restante em seu atual contrato com o Manchester City, o jogador entende que seu brilho marcante na Copa do Mundo lhe dá a força suficiente para tomar sua próxima decisão com precisão; sendo que o retorno ao Campeonato Espanhol permanece uma das opções fortemente cogitadas, ao lado da possibilidade de permanecer em Manchester caso seja alcançado um acordo que satisfaça suas aspirações.

Após completar 30 anos recentemente, Rodri considera que seu próximo destino será uma espécie de coroação final de sua excepcional trajetória no futebol. E diante de seu total descarte da ideia de transferência para o Campeonato Saudita ou a liga norte-americana, e de sua preferência por fatores esportivos e pessoais acima de qualquer contrapartida financeira, espera-se que os próximos dias sejam decisivos na definição de seu destino futuro.

Assim, confirma-se oficialmente que o destino do craque espanhol não será Paris, por sua vontade pessoal; já que o jornal francês "Le Parisien" garantiu que o jogador não se juntará ao elenco do treinador Luis Enrique, apontando para a inexistência de qualquer chance de concretização do negócio, apesar dos esforços e do interesse sério por parte da direção do Paris Saint-Germain.