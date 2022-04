Eduardo Coudet vira favorito a assumir o Chile

Após ficar de fora da segunda Copa do Mundo consecutiva, a federação chilena de futebol demitiu o treinador Martín Lasarte e já começou a observar nomes no mercado para o cargo vago. O nome que vem ganhando cada vez mais força para assumir o Chile é de um conhecido do futebol brasileiro: Eduardo Coudet.

De acordo o jornal El Mercurio, o coordenador de seleções do Chile, Francis Cagigao viajou à Espanha para conversar com Eduardo Coudet, que atualmente é treinador do Celta de Vigo. A ideia é ver se Coudet estaria disposto a comandar a seleção principal chilena nos próximos compromissos até a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o jornal, a federação entende que 'Chacho' (como é chamado) "encaixa com o perfil" que está sendo buscado. Os principais motivos são "a sua juventude, estilo ofensivo, conhecimento do futebol sul-americano e a boa gestão de vestiários".

Entretanto, a ideia de tirar Coudet da equipe que disputa a primeira divisão espanhola não será das mais fáceis, já que, há poucos dias, o técnico renovou contranto com o clube e agora seu vínculo se estende até 2024.

Levando isso em consideração, a federação chilena também conta com outros nomes como opção para o cargo deixado por Lasarte. Nomes como Matías Almeyda, Eduardo Berizzo e Ariel Holan são ventilados no centro de treinamento Juan Pinto Durán.

Ariel Holan, que teve uma breve passagem pelo Santos, pediu demissão do Club León, do México nesta quinta-feira (21). Matías Almeyda, por sua vez, encerrou nessa semana o ciclo no San Jose Earthquakes, da MLS e também está livre no mercado. Seu nome também é especulado para assumir o Chivas de Guadalajara, do México. Já Eduardo Berizzo também está sem clube atualmente. O ex-técnico do Paraguai é cotado para ser o novo técnico da Universidad Católica do Chile.