Eduardo Camavinga: o dinâmico meia de 16 anos que está voando na Ligue 1

Com uma grande performance contra o PSG, o jovem causou impacto nas redes sociais e já é visto como um jogador muito promissor

Quando vídeos de jogadores de 16 anos se tornam virais, eles tendem a mostrar um deles dominando a partida contra jogadores da mesma idade, produzindo jogadas incríveis de habilidade e fazendo golaço atrás de golaço, pois claramente estão em um nível superior.

Eles dificilmente mostram meias centrais que dominam uma partida contra um dos times mais ricos de todo o mundo.

Mas Eduardo Camavinga não é um jogador normal de 16 anos.

Sua performance pelo contra o , na partida vencida pelo Rennes por 2 a 1 no meio de agosto, foi tão impressionante que fãs de todo o mundo já começaram a discutir o potencial do atleta que parece estar destinado ao estrelato.

Para a surpresa de ninguém, o PSG já foi especulado como possível destino do jovem. O também aparece como interessado nele.

Embora o nome de Camavinga seja relativamente novo para quem está fora da , ele tem se tornado quase um veterano no time principal. Relacionado pela primeira vez em janeiro, ele fez sua estreia em abril, contra o Angers. A primeira partida que começou jogando, contra o , veio menos d eum mês depois.

Suas partidas foram tão boas que ele teve seu contrato renovado até 2022. Ainda assim, foi uma surpresa quando ele apareceu na lista dos titulares da partida contra o PSG no Trophee des Champions. Duas semanas depois ele estaria escalado para começar jogando de novo contra os campeões da França.

Nascido em Angola, Camavinga e sua família se mudaram para a França quando ele tinha apenas um ano. Mesmo tendo praticado judô quando pequeno, suas atenções se voltaram ao futebol quando completou seis anos e começou a jogar no clube local AGL Fougeres.

"Eu conhecia suas qualidades, mas não imaginava que ele iria tão rápido e teria essa trajetória excepcional", disse Nicolas Martinais, seu técnico naquele período, em entrevista à Goal.

Martinais levou Camavinga consigo quando foi para um novo clube, o CF2L Foot, próximo de Rennes, e foi quando o jogador chamou a atenção do time da .

O Rennes tem um grande histórico de revelar jovens talentos. Sylvain Wiltord, autor de gol na final da Euro 2000 e campeão inglês pelo Arsenal foi um deles. Recentemente, o mais famoso produto da base no clube foi Ousmane Dembélé.

E enquanto as comparações com Dembélé, em termos de talento puro, são óbvias, por causa da diferença tática entre eles é um outro jogador da base do Rennes que é mais citado quando o estilo de Camavinga é analisado.

Yann M’Vila pode não ter sido o que muitos esperavam após ter deixado o clube, em 2013, mas as 22 convocações para a seleção francesa atestam o seu alto nível: “Yann tinha um futebol mais puro do que o de Eduardo”, disse para a Goal o antigo diretor das categorias inferiores do Rennes, Landry Chauvin. “Mas o Eduardo pode trabalhar muito mais, ele consegue fazer de seis a oito gols por temporada, e não vai demorar até que ele consiga fazer isso”.

“O que vai permitir que ele siga dando passos à frente, contudo, é a sua personalidade. Quando você o encontra nas ruas, ele é discreto. É tão natural em sua vida quanto dentro de campo, e esta será a sua grande força. Ele é um rapaz respeitoso, que sempre respeita desde o faxineiro até o treinador principal. Ele tem a cabeça no lugar e não vai mudar”.

Esta responsabilidade e mentalidade são citadas, por todos que já trabalharam com Camavinga, como sua maior força. É um temperamento formado através de tragédia e responsabilidade para com sua família. Em 2013, os Camavinga viram a própria casa pegar fogo durante a realização de obras.

“Eduardo sabe de onde veio e quais desafios ele e sua família passaram”, diz Martinais. “Eles perderam tudo do dia para a noite. Eduardo e sua família estavam em lágrimas, eles moravam em um só quarto. Eu lembro de seu pai visitando o filho e lhe dizendo: ‘Eduardo, será você quem irá reerguer a família nestes momentos trágicos’”.

E levando em consideração suas exibições neste início de temporada, seus familiares podem ficar muito orgulhosos.

Nenhum jogador nascido a partir de 2002 possui os mesmos 11 jogos em uma das cinco principais ligas domésticas da Europa. Em suas duas primeiras partidas da temporada, errou apenas dois passes. Só não conseguiu completar sete de 120 tentativas de encontrar um companheiro de time em 2019-20.

Cheio de energia e sem fugir de divididas, ele possui até a criatividade para construir algumas jogadas no ataque, como ficou demonstrado no cruzamento que decorreu no gol de Romain Del Castillo, que ajudou a garantir a vitória sobre o PSG.

Com motivos, alguns torcedores franceses já começam a pedir a sua convocação para a seleção francesa. Entretanto, para isso acontecer será necessário que o processo para lhe dar cidadania francesa fique completo – e se ele seguir neste ritmo, podemos imaginar que o processo poderá ser acelerado de alguma forma.

Por enquanto, o garoto foca em melhorar o seu futebol e em terminar os estudos. Assim que isso acontecer, o céu será o limite para a nova estrela do futebol francês.