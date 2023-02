Eduardo Brock deixa concentração do Cruzeiro e acerta ida ao Cerro Porteño

Zagueiro tinha contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023. Ele vai assinar por duas temporadas no futebol paraguaio

Eduardo Brock deixou a concentração do Cruzeiro para acertar a ida ao Cerro Porteño, do Paraguai, como soube a GOAL. O zagueiro de 31 anos estava entre os relacionados de Paulo Pezzolano para a partida contra o Villa Nova, neste sábado (18), às 19h30 (de Brasília), no estádio Castor Cifuentes, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.

Apalavrado com o Cerro Porteño, o defensor foi liberado pela diretoria para viajar a Assunção, no Paraguai, para assinar contrato e realizar exames médicos. O atleta recebia R$ 100 mil por mês na Toca da Raposa II e terá uma remuneração maior com a mudança para o clube paraguaio.

A proposta por Brock chegou na última terça-feira (14), depois que um intermediário levou os números à cúpula cruzeirense e ao estafe do jogador. Além do salário superior ao que recebe no Brasil, o defensor ainda terá dois anos de contrato, até o fim de 2024.

Nesta temporada, o defensor de 31 anos fez quatro jogos, com 327 minutos em campo. No período, não marcou gols ou deu assistências para os companheiros. Ele chegou a atuar como lateral esquerdo em algumas partidas da equipe.