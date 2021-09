Ederson brinca sobre jogar no lugar de De Bruyne e ainda quer bater pênalti no Manchester City

O goleiro brasileiro é considerado um detentor de capacidade técnica que lhe permitiria atuar mais à frente no campo

O goleiro do Manchester City, Ederson, brincou que gostaria de ter a oportunidade de substituir Kevin De Bruyne no meio-campo dos Blues, com o brasileiro afirmando que tal mudança "não mudaria nada".

O jogador de 28 anos, vencedor do Golden Glove, viu sua habilidade técnica ser aumentada regularmente desde que completou uma grande transferência para o Estádio Etihad em 2017.

O City tem história quando se trata de jogar como goleiros fora de campo, com Stuart Pearce tirando David James do banco como atacante em um confronto final do dia contra o Middlesbrough em 2005, e Ederson diz que estaria pronto para seguir os passos do ex-astro da Inglaterra.

O que disse Ederson sobre jogar fora do gol?

Ederson disse a CityTV ao discutir a participação de James contra Boro: "Se eu fosse jogar fora de campo assim, não pediria para ser um atacante.

“Prefiro jogar no meio-campo. No lugar do Kevin!

“Se eu tivesse que escolher, se alguém me pedisse para jogar, eu diria: 'Tire De Bruyne e jogue comigo!' Isso não mudaria nada! "

Ederson baterá algum pênalti?

As chances de Ederson ocupar uma posição externa no City parecem remotas, já que Pep Guardiola não é o tipo de treinador que assume riscos desnecessários ou faz escolhas estranhas.

Pode ser, entretanto, que uma estrela sul-americana tenha a oportunidade de provar seu valor em algum momento.

O City tem vivido muitas lutas pela cobrança de pênaltis nos últimos anos, com pedidos para que Ederson tenha uma chance crescendo em intensidade.

Ele é um dos mais limpos goleiros nos livros do Blues e, embora dê pouco quando se trata de técnica, continua a não fazer segredo do fato de que ele adoraria um chute ao gol de 12 metros.

Ederson acrescentou quando questionado sobre como ele marcaria uma penalidade: "Não sei. Depende do jogo, o que o jogo traz.

“Claro que a pressão é maior se for 0 a 0. Na disputa de pênaltis também. Mas se você está ganhando por 3 a 0 e há um pênalti, o jogador fica muito mais relaxado.

"Mas não sei como bateria. Não posso dizer de qualquer maneira. Não tomei nenhuma e não darei dicas para os adversários. Espero que um dia aconteça e vocês verão . "