"É totalmente lógico que Koeman o leve para a Copa do Mundo"

O fato de Wout Weghorst ir para a Copa do Mundo com a seleção holandesa está causando bastante surpresa por aí. Mike Verweij, na seção Kick-Off do jornal De Telegraaf desta sexta-feira, tem uma opinião bem clara sobre o tão comentado atacante do Ajax e da seleção holandesa.

“Quando você vê o quanto de ódio Wout Weghorst recebe...”, assim começa o surpreso Verweij. “Não é preciso ser um gênio para perceber que Wout Weghorst não teve a melhor temporada da carreira.”

“Mas acho totalmente lógico que Ronald Koeman o tenha convocado”, entende o observador da Seleção Holandesa sobre a escolha do técnico pelo atacante do Ajax. “Porque é um tipo de atacante que você, na verdade, não tem, com 1,97 metro de altura. Caso queira colocá-lo em campo na fase final.”

O colega Valentijn Driessen é bem mais crítico em relação a Weghorst. “Ele não sabe cabecear. Ele não é nada bom em cabeceios ofensivos. Mas ele consegue causar agitação.”

“Ele marca com a cabeça. Eu o vi marcar um gol fantástico após um cruzamento de Anton Gaaei”, lembra Verweij imediatamente. “Eu pesquisei isso. Memphis Depay está envolvido em um gol a cada 80 minutos na seleção holandesa. E ele marcou muito mais gols e deu muito mais assistências. Então, na verdade, não dá para comparar totalmente.”

“Mas Weghorst está envolvido em um gol da seleção holandesa a cada 100 minutos. Quatorze gols em 51 partidas internacionais. A grande maioria deles como reserva. E três assistências”, Verweij está impressionado com as estatísticas que o altíssimo atacante apresenta.

“E ele é do tipo que aceita facilmente ficar no banco. E, um dia depois, quando os reservas precisam treinar, ele corre até não poder mais no campo de treino. Acho que é realmente uma escolha normal e lógica”, reitera mais uma vez o torcedor da seleção holandesa. “Que ele não está na sua melhor forma, isso é verdade. Mas talvez isso nem seja necessário quando se participa de toda a preparação para um torneio.”