Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Ronald KoemanImago
Rian Rosendaal

Traduzido por

"É totalmente lógico que Koeman o leve para a Copa do Mundo"

W. Weghorst
Holanda

O fato de Wout Weghorst ir para a Copa do Mundo com a seleção holandesa está causando bastante surpresa por aí. Mike Verweij, na seção Kick-Off do jornal De Telegraaf desta sexta-feira, tem uma opinião bem clara sobre o tão comentado atacante do Ajax e da seleção holandesa.

“Quando você vê o quanto de ódio Wout Weghorst recebe...”, assim começa o surpreso Verweij. “Não é preciso ser um gênio para perceber que Wout Weghorst não teve a melhor temporada da carreira.”

“Mas acho totalmente lógico que Ronald Koeman o tenha convocado”, entende o observador da Seleção Holandesa sobre a escolha do técnico pelo atacante do Ajax. “Porque é um tipo de atacante que você, na verdade, não tem, com 1,97 metro de altura. Caso queira colocá-lo em campo na fase final.” 

O colega Valentijn Driessen é bem mais crítico em relação a Weghorst. “Ele não sabe cabecear. Ele não é nada bom em cabeceios ofensivos. Mas ele consegue causar agitação.”

“Ele marca com a cabeça. Eu o vi marcar um gol fantástico após um cruzamento de Anton Gaaei”, lembra Verweij imediatamente. “Eu pesquisei isso. Memphis Depay está envolvido em um gol a cada 80 minutos na seleção holandesa. E ele marcou muito mais gols e deu muito mais assistências. Então, na verdade, não dá para comparar totalmente.”

Amistosos
Holanda crest
Holanda
HOL
Argélia crest
Argélia
ARG

“Mas Weghorst está envolvido em um gol da seleção holandesa a cada 100 minutos. Quatorze gols em 51 partidas internacionais. A grande maioria deles como reserva. E três assistências”, Verweij está impressionado com as estatísticas que o altíssimo atacante apresenta.

“E ele é do tipo que aceita facilmente ficar no banco. E, um dia depois, quando os reservas precisam treinar, ele corre até não poder mais no campo de treino. Acho que é realmente uma escolha normal e lógica”, reitera mais uma vez o torcedor da seleção holandesa. “Que ele não está na sua melhor forma, isso é verdade. Mas talvez isso nem seja necessário quando se participa de toda a preparação para um torneio.”

Publicidade