Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, pretende agir com cautela em relação ao inglês Jude Bellingham, após seu retorno de uma longa lesão no início de fevereiro passado.

A chegada de Jude Bellingham ao Real Madrid gerou grandes expectativas entre os torcedores, que aguardam ansiosamente para vê-lo como titular. Enquanto o técnico Carlo Ancelotti pondera o momento certo para integrá-lo ao time principal, os fãs podem aproveitar o tempo livre para explorar outras oportunidades interessantes, como o mundo das apostas esportivas. Para aqueles que estão interessados, é uma boa ideia conferir o código promocional Betboom, que pode oferecer vantagens adicionais ao iniciar suas apostas. Assim, enquanto Bellingham se prepara para brilhar em campo, os torcedores podem se entreter e potencialmente lucrar com suas previsões esportivas.

Bellingham voltou da lesão e atuou pelo Real Madrid como reserva por apenas 17 minutos no clássico contra o Atlético de Madrid, antes do início da pausa para os jogos internacionais, quando se juntou à seleção inglesa.

O jornal espanhol “AS” informou que Jude Bellingham voltou, mas ainda não recuperou totalmente a forma física; o retorno ao time é uma coisa, e atingir a forma física ideal é outra, e por isso ele ainda precisa de algum tempo.

E acrescentou: “Essa é a conclusão a que chegaram tanto a comissão técnica do Real Madrid quanto a da seleção inglesa, já que Jude passou esse período em Londres com os Três Leões, mas não estava pronto para jogar e não atuou nem um minuto”.

E continuou: “Todos, incluindo o próprio Jude, concordam que o risco de uma recaída não deve ser subestimado, não apenas por ele, mas também com a aproximação da Copa do Mundo”.

Ela indicou que Bellingham recebeu alta médica, mas ainda não está totalmente pronto para retornar ao time titular do Real Madrid.

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Bellingham passou a última semana e meia com a seleção inglesa, treinando com inteligência e tranquilidade, mas sem jogar efetivamente; ele não atuou contra o Uruguai nem contra o Japão.

Bellingham voltou a Madrid ontem e está agora em Valdebebas, onde se juntará ao time do Real Madrid, mas sob rigoroso acompanhamento médico.

E o jornal completou: “A cautela é necessária: Bellingham não será titular contra o Real Mallorca no sábado, e é quase certo que também não será titular na partida de ida contra o Bayern de Munique na terça-feira. Ele estará na lista de convocados para os dois jogos e disponível para jogar por alguns minutos, mas seu retorno será gradual”.

E acrescentou: “O objetivo, é claro, é que Bellingham se torne, no fim das contas, um titular indiscutível. Mas, no curto prazo, esse é um objetivo de médio prazo; a equipe que vem apresentando um bom desempenho permanecerá inalterada: Federico Valverde na ala direita, com liberdade de movimento por todo o campo, Thiago Petarich e Aurélien Tchouaméni no meio-campo, e Arda Güler na ala esquerda. Este é o meio-campo que eliminou o Manchester City, e espera-se que continue assim.”

A única mudança esperada na escalação titular do Real Madrid contra o Maiorca será no ataque: Mbappé será titular contra o Maiorca, o que levará Ibrahim Díaz de volta ao banco de reservas.

A questão de como integrar Bellingham na equipe continuará em aberto para o futuro, e Arbeloa terá, em algum momento, que tomar uma decisão sobre deixar Güler ou Thiago no banco para abrir espaço para ele, mas esse momento virá mais tarde.

No momento, Bellingham ainda não está pronto para ser titular, pois ainda não recuperou totalmente a forma física e precisa de mais tempo para atingir 100% de sua preparação; obter a aprovação médica é uma coisa, e estar pronto para as competições de verdade é outra.

O jornal concluiu que o cenário mais realista é o retorno de Bellingham em plena forma em Munique, daqui a duas semanas, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Até lá, a cautela continuará sendo o princípio fundamental.

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