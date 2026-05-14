"É imperdoável que Marijn Beuker tenha deixado ele sair do Ajax de graça"

Henk Spaan não se incomoda com a iminente saída de Marijn Beuker do Ajax. O colunista crítico considera o dirigente o principal responsável pela transferência de Bendegúz Kovács para o AZ.

No Spaan dá notas, Beuker recebe um 4. “Ok, ele trouxe Francesco Farioli para Amsterdã, o que foi uma jogada tão boa que ele mesmo ainda não consegue acreditar. Mas fez pouco ou nada para manter o jogador no Ajax.”

“O fato de ele ter deixado Bendegúz Kovács ir para o AZ de graça é imperdoável”, continua Spaan. Segundo o jornalista, o altíssimo atacante nem sequer recebeu uma proposta de contrato, depois de já ter tido muito pouco tempo de jogo no Ajax Sub-19.

Spaan volta regularmente a esse erro em sua coluna diária. “Eu culpo Beuker porque ele era o responsável final, mas os treinadores das categorias de base que deixaram isso acontecer também poderiam ter se manifestado.”

Entretanto, Kovács foi convocado para a Hungria, como Spaan leu esta semana na internet. “Não, não para a Sub-23, mas simplesmente convocado para a seleção nacional. O alvoroço que irrompeu de mil bocas vem da Holanda do Norte.”

Estatísticas

Kovács, de apenas 19 anos, tem contrato com o AZ até meados de 2028. As estatísticas de sua temporada de estreia em Alkmaar são impressionantes. Pela Sub-19, que também atua em competições europeias, ele marcou 25 gols e deu 1 assistência em 25 partidas.

No Jong AZ, Kovács marcou oito gols em quatorze partidas na segunda divisão da Holanda. Como cereja do bolo, ele estreou no time principal e já soma quatro partidas na equipe principal.