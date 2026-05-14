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Marijn BeukerIMAGO
Wessel Antes

Traduzido por

"É imperdoável que Marijn Beuker tenha deixado ele sair do Ajax de graça"

Ajax
Jong Ajax
Ajax U19
AZ Alkmaar
Jong AZ Alkmaar
AZ Alkmaar U19
Hungria
B. Kovacs

Henk Spaan não se incomoda com a iminente saída de Marijn Beuker do Ajax. O colunista crítico considera o dirigente o principal responsável pela transferência de Bendegúz Kovács para o AZ.

No Spaan dá notas, Beuker recebe um 4. “Ok, ele trouxe Francesco Farioli para Amsterdã, o que foi uma jogada tão boa que ele mesmo ainda não consegue acreditar. Mas fez pouco ou nada para manter o jogador no Ajax.”

“O fato de ele ter deixado Bendegúz Kovács ir para o AZ de graça é imperdoável”, continua Spaan. Segundo o jornalista, o altíssimo atacante nem sequer recebeu uma proposta de contrato, depois de já ter tido muito pouco tempo de jogo no Ajax Sub-19.

Spaan volta regularmente a esse erro em sua coluna diária. “Eu culpo Beuker porque ele era o responsável final, mas os treinadores das categorias de base que deixaram isso acontecer também poderiam ter se manifestado.”

Entretanto, Kovács foi convocado para a Hungria, como Spaan leu esta semana na internet. “Não, não para a Sub-23, mas simplesmente convocado para a seleção nacional. O alvoroço que irrompeu de mil bocas vem da Holanda do Norte.”

Estatísticas

Kovács, de apenas 19 anos, tem contrato com o AZ até meados de 2028. As estatísticas de sua temporada de estreia em Alkmaar são impressionantes. Pela Sub-19, que também atua em competições europeias, ele marcou 25 gols e deu 1 assistência em 25 partidas.

No Jong AZ, Kovács marcou oito gols em quatorze partidas na segunda divisão da Holanda. Como cereja do bolo, ele estreou no time principal e já soma quatro partidas na equipe principal.

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