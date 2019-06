"É a melhor opção", diz pai de James Rodriguez sobre o Napoli

Em entrevista a veículo italiano, Wilson Bedoya destacou relação com David Ospina e Carlo Ancelotti como aspectos positivos do time Partenopei

James Rodríguez e parecem mais próximos um do outro. E, se depender do pai do jogador, Wilson James Rodríguez Bedoya, o sonho napolitano pode se tornar realidade.

Em entrevista à CalcioNapoli24, Wilson indicou o time Partenopei como melhor opção no mercado para seu filho.

"Acredito que uma mudança seria boa para ele. No Napoli, com Ospina, creio que seja um clube muito importante. O Napoli é a melhor opção para ele", admitiu.

O meia esteve no de Munique nos últimos dois anos emprestado pelo . Apesar da primeira temporada positiva nos bávaros, a segunda campanha na foi abaixo da expectativa por problemas de relacionamento com o treinador Niko Kovac e lesões. Além disso, ele não parece estar nos planos de Zinedine Zidane nos Merengues.

A mudança de ares para o futebol italiano é vista com otimismo por ter Carlo Ancelotti como técnico. Foi justamente com Ancelotti que James viveu seu melhor ano no Bayern.

" , , Bayern, são situações muito diferentes que ele encarou com vontade. Sua melhor temporada foi justamente com Ancelotti, mas estou otimista pelo futuro. Ele tem caráter, personalidade e consegue se sobressair nas adversidades. Ele nasceu para isso, graças a Deus", completou

O interesse entre as partes existe, mas não há informações sobre negociações em andamento.