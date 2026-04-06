Duplo risco ameaça Camavinga após o erro catastrófico contra o Maiorca

Parece que o futuro de um dos principais meio-campistas do Real Madrid está incerto, já que a possibilidade de sua saída no final da temporada atual é maior do que a de sua permanência, devido à dificuldade que ele tem em garantir uma vaga no time titular sob o comando do técnico Álvaro Arbeloa.

Eduardo Camavinga ainda não conseguiu se impor como titular no Real Madrid, apesar da oportunidade que teve na partida contra o Maiorca.

O jogador francês participou do primeiro tempo com notável eficácia na recuperação de bola, mas cometeu um erro defensivo evidente ao deixar de marcar Morlanes, o que contribuiu diretamente para o gol do time da casa.

Na ocasião, o próprio Arbeloa apontou esse erro após a partida, em declarações que aumentaram a pressão sobre o jogador de 23 anos.

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Este jogo reflete a realidade mais ampla do jogador no Real Madrid, onde ele não alcançou o avanço qualitativo esperado, especialmente após a saída de Toni Kroos e Luka Modrić, enquanto o clube já não o considera um jogador indispensável, o que abre as portas para sua possível saída.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Camavinga está inclinado a ouvir as propostas vindas da Premier League, que é considerada o destino mais provável no momento.

Quanto ao Real Madrid, sua saída não será uma prioridade máxima, e a questão dependerá em grande parte da vontade do próprio jogador e da decisão da diretoria do clube.

Por outro lado, fontes próximas ao Paris Saint-Germain negaram qualquer intenção de contratá-lo no momento, já que o clube parisiense possui um meio-campo forte e versátil liderado por Luis Enrique, que conta com estrelas como Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz, além dos jovens talentos Zaire Emery e Désiré Doué.

Diante desses desdobramentos, teme-se que o papel de reserva do jogador no Real Madrid afete sua posição na seleção francesa.

Didier Deschamps limitou-se a conceder-lhe apenas 26 minutos nos dois últimos amistosos nos Estados Unidos, e não o escalou como titular em nenhum deles.

Embora não haja risco imediato para sua participação na Copa do Mundo de 2026, o jogador precisa recuperar seu nível e seu papel de titular no Real Madrid para evitar surpresas desagradáveis no futuro.