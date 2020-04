Dunga jogava mais do que a fama que carregou. E as Copas de 94 e 98 mostram isso

As exibições dos VT's de jogos antigos da seleção tiveram um efeito que poucos imaginavam...

Recentemente a imagem de Dunga ficou associada ao seu trabalho como técnico da seleção brasileira, entre 2007 e 2010 e, depois, entre 2014 e 2016. Seja por causa do estilo de jogo que não agradava tanto, quanto pelo temperamento forte em entrevistas, a lembrança recente para a maioria dos fãs de futebol não era das melhores.

Só que esta percepção geral sobre Dunga começou a mudar graças aos VT’s recentes de partidas do passado, especialmente duelos históricos da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1994 e 1998, mostrando um jogador de qualidade e entrega. Durante a transmissão da final do Mundial de 1994, internautas não esconderam a admiração pelo futebol do camisa 8.

Dunga ser lembrado como um brucutu medíocre é a prova do que a falta de MEDIA TRAINING faz com a imagem das pessoas. — Impedimento (@impedimento) April 26, 2020

Que dupla que foi Dunga e Mauro Silva hein?

O que Dunga jogou nessa final de copa. Marcou e lançou muito bem. Que volta por cima depois do injusto rótulo da seleção de 90 chamada de era Dunga, esse cara tem e sempre terá meu respeito e admiração.#Tetracampeã#BrasilvsItalia — Felipe Vargas (@RoboVargas) April 26, 2020

Essas reprises tão servindo pro brasileiro redescobrir o Dunga. Como jogava. Principal armador da Seleção em 94 e 98. Pra descontruir essa história de que volante “armando de trás” ressurgiu outro dia. — João Vítor Castanheira (@jvfcastanheira) April 26, 2020

3 minutos de prorrogação e o Dunga já meteu dois lançamentos que quebram qualquer paradigma — Caio Nascimento (@caiocnascimento) April 26, 2020

Afinal de contas: por que crescemos achando que Dunga era um brucutu? — paulo junior (@paulo__junior__) April 26, 2020

Dunga foi um dos principais alvos da imprensa, que sempre se acostumou a escolher bodes expiatórios após fracassos da seleção, após a queda na de 1990. Naquela época, já havia se colocado no mapa como um jogador digno de vestir as camisas mais pesadas do esporte.

Começou no , em 1981, conquistando os Gauchões de 82 e 83. Ainda teve passagem por e antes de, pelo , voltar a levantar uma taça (o Carioca de 1987). A maior parte de sua carreira, contudo, foi escrita na Europa.

Dunga defendeu o Pisa, passou quatro temporadas na , e ainda jogou pelo Pescara antes de virar ídolo do , da . Também jogou no antes de voltar para o , para encerrar a carreira no Inter.

Apesar do rótulo de ter sido um jogador “apenas esforçado”, a distância histórica nos mostra que Dunga foi bem mais: sabia proteger defesas, tinha bom passe, fazia lançamentos e até marcou alguns belos gols – como você pode conferir no vídeo abaixo.