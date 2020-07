Drama pós-Dudu: Palmeiras vive dilema "causado" por Rony e busca alternativas

Atacante não reúne características do camisa 7 e faz com que Luxemburgo tente achar novas soluções no esquema do Versão

A vida pós-saída do melhor jogador de linha do clube no século certamente não seria fácil no , mas não se esperava um recomeço com tantas incertezas. Já classificado no , o viu Rony, grande contratação do ano, ter atuações ruins frente a Corinthians e Água Santa. Pior que isso: muito distante das características apresentadas por Dudu em relação à equipe.

Versátil a ponto de jogar pelos dois lados do campo e de maneira centralizada, alternativa que Luxemburgo confiava como a melhor desde a chegada de Rony, Dudu tem uma capacidade de construção de jogadas muito maior que a do recém-chegado. Aliás, maior do que qualquer outro jogador de beirada do clube, setor em que as opções são muito mais de velocidade e finalização.

O problema é que, sem esse atleta que ajude na construção de jogadas, fica quase impossível Luxemburgo colocar em prática o esquema com quatro "atacantes". O time tem dificuldade para trabalhar a bola com qualidade e fica dependente de um adversário que dê espaços na sua defesa.

"Mas temos que confiar no Rony como substituto do Dudu"



o Rony pic.twitter.com/rZ717NIWJt — Deus abençoe o pôjeto (@ofellipesenna) July 23, 2020

Com isso em vista, Luxemburgo tem buscado dar moral aos armadores centrais que possui no elenco. Tanto Lucas Lima quanto Raphael Veiga devem receber chances como titular, algo que já aconteceu com o primeiro no fim de semana. Além disso, têm boas chances de serem adaptados pelo lado.

Veiga já atuou pela direita no começo do ano, mas o desempenho não foi satisfatório. Lucas Lima também deve ser testado nessa função à medida em que o ano passa, com vários jogos encavalados pela frente.

Willian, testado mais centralizado contra o , deve ficar mais como um ponta/segundo atacante pelos lados, aproveitando seu poder de finalização. Uma nova escalação pelo meio não está nos planos próximos.

Além do mata-mata do Paulista, o Verdão tem Libertadores, Brasileiro e Copa do até fevereiro. A equipe encara o Santo André na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, pelas quartas de final do Paulista. O jogo começa às 21h30.