Lucas Lima já tem quase 30 e ainda busca no Palmeiras reviver auge do Santos

Meia teve anos de glória e Seleção no Peixe, mas ainda não encontrou o melhor futebol no Palmeiras

Lucas Lima completa 30 anos de idade no dia 9 de julho e, para quem chegou a ser o armador da e pretendido pelo Barcelona, vive um período bem abaixo das expectativas no . Com oito jogos, um gol e uma assistência em 2020, tenta retomar os anos de excelência no .

O começo deste ano, aliás, já pode ser visto como uma vitória perto do seu 2019. Sem espaço com Felipão, marcou apenas um gol nas 43 partidas em que foi aproveitado, combinados com quatro passes para gol no mesmo período. Muito pouco para quem foi visto como a grande contratação de 2018 no futebol brasileiro.

Seu ano de estreia no , por sinal, rendeu alguns bons momentos. Campeão brasileiro, atuou em 60 partidas, fez sete gols, um deles na Bombonera, e foi o vice-líder em passes para gol. Suas 12 assistências só foram superadas pelas 20 de Dudu.

A ideia de dividir protagonismo com o camisa 7, aliás, caiu desde então. Uma mudança importante antes do retorno dos jogos, porém, pode ser fundamental para que o canhoto tenha mais espaço na equipe: a possível saída de Dudu.

O atleta, que lida com uma acusação de violência doméstica e já acenou positivamente para uma oferta do Al Duhail, do Qatar, aguarda um desfecho de acerto entre os clubes.

Sem o camisa 7, Lucas Lima perde uma referência técnica para tabelar, mas ganha mais liberdade como armador da equipe. Os outros pontas palmeirenses não têm a mesma característica de Dudu e procuram sempre a jogada em profundidade, finalização, exatamente o que gosta o armador.

Até aqui, no entanto, o Lucas Lima da Seleção segue sendo apenas uma expectativa em cada palmeirense que encarou o meia nas épicas batalhas contra o Santos do meio da década.

Veja os números:

Lucas Lima no Santos

201 jogos

19 gols

56 assistências

média de 0,37 participação em gol por jogo

Lucas Lima no Palmeiras

110 jogos

9 gols

17 assistências

média de 0,24 particpação em gol por jogo