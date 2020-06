Luxemburgo quer Palmeiras sem clássico camisa 10: "o mundo está fazendo isso"

O Verdão deve seguir com a formação que conta com quatro atacantes para a sequência da temporada

O Campeonato Paulista ainda nem tem data para voltar, mas Vanderlei Luxemburgo já está pensando na formação do . O técnico do pretende montar seu time sem o clássico camisa 10.

Na última partida do Palmeiras antes da paralisação forçada pela pandemia do coronavírus, no dia 14 de março contra a Inter de Limeira, a equipe do professor Luxemburgo já foi montada sem o meia de criação e com quatro atacantes, algo que ele pretende seguir fazendo. Assim, a fórmula eficaz da Libertadores, com Dudu, Rony, Willian e Luiz Adriano deve ser mantida.

"Quem tem camisa 10 hoje no mundo? Você me faz uma pergunta, que é muito difícil até você responder. Não posso resolver o problema que o mundo não resolve. O mundo mudou a maneira de jogar. Quando estou mudando, talvez eu esteja mudando para adaptar ao que o mundo está jogando Não tem mais o camisa 10 clássico no mundo. Tem jogadores em várias táticas com dinâmicas diferentes", justificou o comandante alviverde ao ser perguntado sobre o desafio de encontrar um camisa 10 para seu time.

Assim, a característica dos jogadores do ataque palmeirense deve ser adaptada ao novo plano de Luxemburgo: "A mudança que pode ter é ter três jogadores com características de segundo volante jogando no meio com três lá na frente. Jogando no 4-2-3-1, não tem um camisa 10, tem três caras jogando por trás, mudando de direção, e um definidor na frente. O mundo está fazendo isso", completou.

Mas logo o treinador tratou de se explicar: "Eu não desprezo os meias. Eles fazem parte, podem fazer uma função de tocar mais a bola, vou colocar o Veiga, o Lucas Lima... Mas se precisar de um jogador de mais giro, drible, amassar o adversário, marcar e pressionar mais forte, isso que vou fazer. Estou vendo tudo que está acontecendo no futebol mundial, essa é a realidade".

Luxemburgo ainda completou dizendo que cada jogador vai ser aproveitado da melhor forma: "Tenho no elenco Dudu, Scarpa [que vive um momento decisivo no clube], Raphael Veiga, Lucas Lima, todos serão usados da melhor maneira, quando eu achar que devem ser usados".