Borussia Dortmund x Chelsea ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15) pelo jogo de ida das oitavas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

O Borussia Dortmund recebe o Chelsea na tarde desta quarta-feira (15), no Signal Iduna Park, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e pelo HBO Max, no streaming.

O Dortmund chega para o duelo após ficar na vice-liderança do grupo G, com 9 pontos (duas vitórias, três empates e uma derrota). O time mandante não poderá contar com Youssoufa Moukoko, Marius Wolf, Abdoulaye Kamara e Mateu Morey, todos lesionados.

Já o Chelsea foi o primeiro colocado do grupo E, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e uma derrota). O Blues têm uma série de desfalques por lesões, enquanto outros jogadores não foram inscritos. Além disso, Wesley Fofana, Mateo Kovacic, Denis Zakaria, Raheem Sterling e Kalidou Koulibaly estão com problemas físicos e viraram problema para o técnico Potter.

Prováveis escalações

Escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Can; Adeyemi, Reus, Brandt; Haller.

Escalação do Chelsea: Arrizabalaga; James, Thiago Silva, Koulibaly, Chilwell; Loftus-Cheek, Fernandez; Mount, Felix, Mudryk; Havertz.

Desfalques

Borussia Dortmund

Youssoufa Moukoko, Marius Wolf, Abdoulaye Kamara e Mateu Morey estão lesionados.

Chelsea

N'Golo Kante, Christian Pulisic, Armando Broja, Edouard Mendy estão lesionados, enquanto Aubameyang, Benoit Badiashile, Noni Madueke, David Datro Fofana e Andrey Santos não foram inscritos.

Quando é?