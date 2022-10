Borussia Dortmund 2 x 2 Bayern de Munique: gol no último segundo e emoção no clássico alemão

Bávaros sofrem gol no último minuto e perdem liderança provisória; mandantes garantem permanência na última posição do Top 4 da Bundesliga

O jogo deste sábado (08) foi intenso até o último minuto do confronto. Após o 2 a 0 marcado pelo Bayern ainda aos 53 minutos de partida com Leroy Sane, o Borussia Dortmund, incansável, buscou o empate com tentos de Moukoko e Modeste.

Desde o início da partida, que aconteceu no Signal Iduna Park, casa do Dortmund, os visitantes sofriam para conquistar espaços e criar algumas poucas jogadas de perigo. Apesar da dificuldade, o Bayern abriu o placar com Goretzka, aos 33 minutos, com um chute rasteiro de fora da área no contrapé do goleiro Meyer.

No segundo tempo com Sane, aos 53, o jogo foi ao 2 a 0 para o Bayern, também com belo chute de fora da grande área do Dortmund e quase uma bela defesa do goleiro da casa, que não desviou a bola o suficiente para evitar o gol. Moukoko, provando sua posição no campo, marcou como um verdadeiro centroavante, recebendo passe de Modeste para chutar no canto direito de Neuer aos 74.

A partida parecia que seria finalizada dessa forma, mas o Borussia Dortmund pressionou os bávaros em casa até o último momento, quando o atacante Kingsley Coman acabou tomando o segundo cartão amarelo no confronto e deixando o Bayern sem um atleta para os momentos finais de jogo. Novamente, Modeste apareceu, mas desta vez para marcar o gol de empate com 95 minutos, quando recebeu cruzamento do zagueiro Schlotterbeck e, de cabeça, finalizou o placar.

Com 2 a 2 no resultado final, o Borussia Dortmund segue no G-4 da Bundesliga, com 16 pontos conquistados somados entre cinco vitórias, um empate e três derrotas. O Bayern fica logo a frente, na terceira posição e com a mesma quantidade de pontuação, atingindo um saldo de gols impecável que vai se sobrepondo aos rivais (17 contra apenas um). Nas primeiras nove partidas do torneio, soma quatro vitórias, quatro empates e uma derrota.