Dorival Júnior teme vendas, mas São Paulo ainda não recebeu propostas

Diretoria só está disposta a negociar jogadores por ofertas consideradas irrecusáveis; situação financeira é fator crucial

Dorival Júnior disse, após a derrota para o Palmeiras no Morumbi, que não gostaria de perder peças do atual elenco no mercado da bola. O São Paulo, entretanto, não recebeu propostas para vender atletas nesta janela de transferências, como soube a GOAL.

A diretoria até considera eventuais saídas, desde que as ofertas sejam irrecusáveis. O clube entende que a dívida elevada — a atual gestão conseguiu reduzi-la em 2023, mas os números se aproximam de R$ 600 milhões — exigirão possíveis negociações. Contudo, só haverá uma venda em caso de proposta irrecusável.

Há jogadores que chamam a atenção, sobretudo do futebol europeu, no atual elenco são-paulino. O zagueiro Beraldo e os volantes Pablo Maia e Rodrigo Nestor se destacam e estão na mira das principais ligas da Europa. Não houve, contudo, nem sequer consultas para que eles deixem o Morumbi no atual mercado da bola.

Em 2022, o São Paulo foi o clube que mais faturou com transferências no Brasil. O Tricolor paulista embolsou R$ 229 milhões na temporada passada, R$ 55 milhões a mais que o segundo, o Palmeiras.

O receio de Dorival Júnior sobre as saídas no elenco foi exposto em entrevista coletiva na tarde desse domingo (11), após o Choque-Rei disputado no Morumbi. O técnico demonstrou incômodo com o ocorrido:

"Eu torço que uma coisa aconteça: que o São Paulo não venda jogadores. Não faço questão que chegue, mas faço questão que não saia jogadores. Isso é um ponto que eu gostaria que fosse respeitado. Pelo menos isso gostaria de ter, para que pudesse dar um padrão para equipe e para isso preciso de um elenco definido. Não posso ficar perdendo jogadores no meio de competições. Seria terrível para uma equipe que está buscando uma estruturação", disse o treinador.