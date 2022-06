Dorival Júnior conversa com Hugo Souza e explica motivo de ter barrado o goleiro no Flamengo

Técnico admitiu que ideia é preservar o jogador neste momento

Ao chegar ao Flamengo, o técnico Dorival Júnior tomou uma importante decisão. Barrou Hugo Souza e promoveu a volta de Diego Alves entre os titulares. O treinador, no entanto, fez questão de explicar ao jovem goleiro os motivos para optar pelo mais experiente neste momento.

Dorival indicou a Hugo a necessidade de preservar o atleta, que teve uma difícil sequência com a camisa do Flamengo sob o comando do técnico Paulo Sousa, com falhas e vaias da torcida. O jovem goleiro deixou claro ao comandante que respeitava a decisão, mas não via necessidade de ser poupado.

Segundo soube a GOAL, Hugo entende que o pior momento já passou e que ele conseguiu dar a volta por cima após grande atuação diante do Fluminense, na vitória por 2 a 1, de virada, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aquela partida, em que saiu de campo ovacionado pelos torcedores, trouxe de volta a confiança do jogador.

Dorival, por sua vez, seguiu com a decisão por Diego Alves, mas a disputa no gol tende a ser algo interessante, uma vez que Santos, contratado este ano junto ao Athletico-PR, está recuperado de lesão e em breve ficará à disposição do treinador.

Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, Dorival Júnior foi questionado na entrevista coletiva sobre o tema e preferiu não cravar um goleiro titular.

Mais artigos abaixo

"Falar em titularidade é desnecessário no momento. Eu vou deixar que as coisas caminhem. Às vezes repouso, às vezes mudanças táticas. Eu quero todos preparados e prontos. Falar em titularidade não convém. No gol é a mesma coisa, são três ótimos goleiros, além dos da base. Podemos ter um ou outro jogando. O titular vai ser quem estiver em melhores condições físicas, técnicas".

O Flamengo de Doriva Júnior se prepara agora para encarar o Atlético-MG, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 15 pontos, o Rubro-Negro é hoje o nono colocado na tabela de classificação.