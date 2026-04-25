Donyell Malen está simplesmente imparável e é mais uma vez o herói absoluto da AS Roma

Donyell Malen voltou a ser decisivo para a AS Roma no jogo de sábado contra o Bologna. O atacante marcou o primeiro gol e, ainda antes do intervalo, deu uma assistência magnífica para o segundo gol de Neil El Aynaoui. Não houve gols no segundo tempo. Graças à vitória, a Roma mantém-se bem posicionada na disputa pela quinta colocação, o que garante uma vaga na Liga Europa no final da temporada.

A Roma começou bem no Stadio Renato Dall'Ara, onde levou apenas sete minutos para abrir o placar. Wesley França, recuperado de uma lesão, interceptou a bola no meio-campo e passou para El Aynaoui. O marroquino passou para Malen, que manteve a calma e colocou a bola com a parte interna do pé, passando por Federico Ravaglia, no canto oposto: 0 a 1.

Malen foi, por momentos, um pesadelo para a defesa do Bologna, que não conseguiu conter sua agilidade e suas jogadas de deslocamento. O ex-jogador do PSV poderia ter marcado o 0-2 pouco depois, quando ficou novamente cara a cara com Ravaglia. Malen tentou com um belo chute por cima, que passou raspando pelo lado errado da trave.

Wesley, que também jogava muito bem, partiu pela esquerda nos acréscimos do primeiro tempo. O jogador da seleção brasileira passou com a parte externa do pé para Malen, que ficou a um dedo de distância, mas não desistiu e pegou a bola antes que ela saísse. Malen olhou para cima e cruzou com a parte externa do pé na frente do gol, onde El Aynaoui apareceu e empurrou para o fundo: 0 a 2.

Após o intervalo, a Roma pôde recuar e esperar pelo contra-ataque. O Bologna, onde o ex-jogador do AZ Jens Odgaard entrou em campo ao mesmo tempo que o romanista Devyne Rensch no início do segundo tempo, decepcionou no aspecto ofensivo. Apesar disso, aos 60 minutos, quase voltou ao jogo, não fosse Riccardo Orsolini ter acertado a trave com um rebote.

O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, substituiu Malen por Paulo Dybala a quinze minutos do fim, marcando assim o retorno do argentino aos gramados. O jogador estava afastado desde o final de janeiro devido a (persistentes) problemas no joelho. Com Dybala em campo, a Roma não perdeu mais a vantagem e conquistou uma vitória muito bem-vinda.

A Roma soma agora 61 pontos após 34 partidas e ainda nutre uma esperança secreta de disputar a Liga dos Campeões, mas sabe que a Juventus, com 63 pontos após 33 partidas, está em uma posição significativamente melhor. O Bologna, oitavo colocado, perdeu contato com o sétimo colocado, o Atalanta, devido à derrota e parece caminhar para uma temporada sem futebol europeu.