Dono do Camp Nou: Zidane segue invicto na casa do Barça e ameniza pressão

Com Sérgio Ramos decisivo, técnico francês ampliou a marca na casa do rival neste sábado (24)

Crise? Depois de duas derrotas consecutivas (Cádiz e ), o Real Madrid venceu o Barcelona por 3 a 1 no grande clássico espanhol, e afastou a pressão em Zinedine Zidane. O técnico, que estava sendo questionado após os últimos resultados, de quebra ainda manteve a sua escrita na casa do rival: o francês segue invicto contra os catalães no Camp Nou.

Nos últimos seis jogos na casa do adversário, foram três vitórias e três empates. A sua estreia no "El Clásico" como treinador merengue ocorreu na temporada 2015/16, quando o duelo foi marcado por uma virada histórica. Após sair perdendo por 1 a 0, com gol de Piqué, os merengues foram atrás do resultado com Benzema e Cristiano Ronaldo.

O resultado deste domingo (24) mantém o na liderança isolada do Campeonato Espanhol, com 13 pontos em seis jogos disputados. O , com um jogo a menos, registra sete pontos e ocupa somente a 10ª posição.

