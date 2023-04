Do que o Napoli precisa para ser campeão italiano?

A equipe treinada por Luciano Spalletti já faz contagem regressiva para costurar o seu Scudetto

O Napoli já faz a contagem regressiva para comemorar título de campeão italiano. A equipe treinada por Luciano Spalletti tem sido um dos grandes destaques da temporada europeia e vai colocar um final em décadas de espera por um Scudetto.

Depois de ter vencido a Juventus por 1 a 0, com direito a gol nos acréscimos do segundo tempo, os napolitanos já podem sacramentar matematicamente o título na próxima rodada, a 32ª da competição.

Para conquistar o Italiano, o Napoli precisa vencer a Salernitana no próximo sábado (29) e torcer, no dia seguinte, para a Lazio não somar os três pontos contra a Inter de Milão. A equipe de Roma é a única ainda com chances de evitar a conquista napolitana.

Faltando sete rodadas para o fim do Campeonato Italiano, a Lazio chegaria a 82 pontos se vencer todos os seus sete compromissos restantes. O Napoli tem 78. Ou seja, com mais cinco pontos já sacramenta o terceiro Scudetto de sua história – e o primeiro desde a saída de Maradona do clube, no início dos anos 90.