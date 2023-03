Do que o Atlético-MG precisa para se classificar na Copa Libertadores?

O Galo ficou no empate contra o Millonarios na ida da terceira fase da Pré-Libertadores

O Atlético-MG ficou no empate por 1 a 1 com o Millonarios no jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores. A partida foi realizada na Colômbia e a equipe da casa saiu na frente, com David Macalister Silva, mas o Galo chegou ao empate com Paulinho.

Para seguir adiante, o Atlético precisa vencer o Millonarios no jogo de volta, marcado para 15 de março. Como os campeonatos da Conmebol não contam mais com a regra do gol qualificado, qualquer empate leva a definição para os pênaltis.

A terceira fase eliminatória é a última antes de definir todos os participantes da fase de grupos do certame.