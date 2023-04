O início ruim do Atlético-MG no grupo da Libertadores - e uma 'boa' coincidência

Derrota para o Athletico-PR na segunda rodada deixa situação complicada para a equipe mineira, mas histórico mostra que nada é impossível

O Atlético-MG se complicou na fase de grupos da Libertadores, após ser derrotado nas duas primeiras rodadas de sua chave. A estreia do Galo nesta etapa da competição foi com derrota por 1 a 0, dentro de casa, para o Libertad, do Paraguai, e agora no duelo fora de casa contra o Athletico-PR o time treinado por Eduardo Coudet perdeu por 2 a 1.

Em todas as suas 12 participações anteriores na competição, apenas uma vez o Galo teve um início tão ruim na fase de grupos – mesmo considerando os diferentes formatos da competição em décadas mais distantes. Os dois primeiros capítulos da história atleticana no Grupo G de 2023 igualam a pior largada alvinegra na fase de grupos, a de 2015. Naquela ocasião, o time mineiro foi derrotado fora de casa por 2 a 0 para o Colo-Colo antes de cair, por 1 a 0, frente aos mexicanos do Atlas em Belo Horizonte.

A notícia que serve de inspiração para a massa atleticana é que, naquele 2015, o Galo conseguiu se recuperar para, na bacia das almas, conseguir se classificar para as oitavas de final. Em 2015, o Atlético-MG chegou na última rodada precisando vencer o Colo-Colo por dois gols de diferença para seguir vivo na competição. E bateu o time chileno por 2 a 0, com gols de Lucas Pratto e Rafael Carioca dentro da Arena Independência.

Aquela campanha atleticana foi tensa. Somente na reta final da vitória sobre o Colo-Colo, na última rodada, o Galo conseguiu entrar na zona de classificados para o mata-mata. Nas oitavas de final, o Atlético-MG acabaria sendo eliminado para o Internacional.

Mas a queda frente ao Colorado não é a notícia que chega como alerta para a difícil missão que se avizinha agora em 2023. Ao contrário do que aconteceu há oito anos, desta vez o Atlético-MG não vai disputar a última rodada da fase de grupos em casa. O último compromisso do Galo será no Paraguai, contra o Libertad.