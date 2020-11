Do que o Athletico-PR precisa para se classificar às quartas de final da Libertadores 2020?

Mesmo com os desfalques, Furacão consegue empate contra o River e segue na briga por vaga nas quartas. Veja do que o time precisa para se classificar

O Paranaense empatou por 1x1 com o pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, disputada nesta terça (24) na Arena da Baixada. Com o resultado, o Furacão segue firme na briga pela vaga nas quartas, que será disputada no próximo dia 1, em Buenos Aires.

Afetado por 12 desfalques em seu elenco, o time da capital paranaense foi a campo com uma escalação alternativa, que combinou jogadores da base a atletas mais experientes. O Furacão chegou a abrir o placar contra o atual vice-campeão da América do Sul, mas sofreu gol de Paulo Diaz no último minuto, além de ter Reinaldo expulso aos 21 do segundo tempo.

Do que o precisa para se classificar às quartas de final da Libertadores 2020?

Por ter sofrido um gol jogando em casa, o Athletico Paranaense tem desvantagem para a partida de volta contra o River. Para avançar, o Furacão precisa vencer por qualquer resultado, ou obter um empate por dois ou mais gols (2x2, 3x3, 4x4, por exemplo).

No caso de um empate por 0x0, o River se classifica, graças à regra do gol qualificado. Se o empate for por 1x1, a partida segue para as penalidades, já que cada equipe terá marcado um gol na casa do adversário. Vitórias simples também garantem a classificação dos argentinos.

Embalado no Brasileirão, o Athletico ocupa a nona posição e vem de uma sequência de cinco vitórias. O próximo compromisso na competição nacional é contra o , jogando no Allianz Parque, neste sábado (28).

No campeonato argentino, o River Plate é o segundo colocado do grupo C, empatado em pontos com o Banfield. Já são três vitórias seguidas na competição, que garantem ao gigante argentino uma das melhores campanhas da disputada Primeira División.