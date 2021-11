Do City para o Barça? Xavi se recusa a falar sobre possível acordo com Ferran Torres

Novo técnico do Barcelona, Xavi respondeu às especulações sobre a possível contratação de Ferran Torres, atualmente no Manchester City.

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Villarreal, o treinador do clube catalão se recusou a comentar as possíveis chegadas de atletas ao Camp Nou no mercado da bola.

"Não é o momento certo de falar sobre transferências. Não logo após a partida que nos deixou com o moral elevado", afirmou o comandante do Barça.

Antes da viagem da delegação para o jogo disputado no El Madrigal, o vice-presidente do clube, Rafa Yuste, confirmou que foram iniciadas as conversas com Ferran Torres.

O CEO do Barcelona, Ferran Reverter, viajou à Inglaterra para abrir conversas com o Manchester City, conforme dito por Yuste à Movistar Plus: "Ferran é um grande jogador, como outros. Nós estamos trabalhando com discrição para buscar o melhor para o clube. Nós simplesmente temos amigos no City, há uma relação muito boa, e Reverter fez uma visita de cortesia".

O espanhol de 21 anos, que se transferiu do Valencia para o futebol inglês em julho de 2020, foi contratado por 20 milhões de libras (R$ 149,7 milhões na cotação atual). O atleta tem contrato até junho de 2025. Em sua primeira temporada, fez 36 jogos, com 13 gols e três assistências. Na atual campanha da equipe, soma sete jogos, com três bolas na rede e um passe para celebração de companheiro.