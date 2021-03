#DitaduraNuncaMais: clubes se manifestam no aniversário do Golpe de 1964

Corinthians, Vasco e Remo utilizam suas redes socias para reverenciar a democracia e lembrar do triste período de ditadura militar no Brasil

O dia 31 de março marca uma data triste na história brasileira, mas importante para lembrar que velhos erros não devem e não podem ser repetidos. E no aniversário do Golpe de 1964, que instaurou a ditadura militar no país, alguns clubes, como Vasco, Corinthians e Remo, se manifestaram através de suas redes sociais com #DitaduraNuncaMais.

O Vasco da Gama foi o primeiro clube a se posicionar. Através de uma publicação no Twitter, o Gigante da Colina usou a música “O Bêbado e a Equilibrista”, que foi um verdadeiro hino contra a ditadura militar durante o Golpe, para reverenciar a democracia.

A música, que também é conhecida como Hino da Anistia, ficou famosa na voz de Elis Regina e foi escrita por Aldir Blanc, poeta e compositor que era torcedor fanático do Vasco da Gama.

"Jamais esquecer...Que as lindas linhas do que escreveu o saudoso poeta vascaíno Aldir Blanc não sejam mais urgentes, mas só lembranças que nos recordem que a democracia deve ser sempre a nossa verdade e nunca mais uma esperança equilibrista", escreveu o clube carioca.

Jamais esquecer...



Que as lindas linhas do que escreveu o saudoso poeta vascaíno Aldir Blanc não sejam mais urgentes, mas só lembranças que nos recordem que a democracia deve ser sempre a nossa verdade e nunca mais uma esperança equilibrista.https://t.co/5NnF8V6gkF — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 31, 2021

Uma das principais vozes do Brasil na luta contra a ditadura durante o Golpe, o Corinthians também utilizou suas redes sociais para lembrar da Democracia Corinthiana, que foi liderada por nomes como Sócrates, Casagrande e Wladimir durante a década de 1980.

Além das manifestações, faixas e protestos a favor da democracia, o movimento fez com que o Corinthians fosse gerido de uma maneira revolucionária internamente. Todas as decisões importantes para o clube, como novas contratações, demissões, regras internas ou escalações, passavam pelos jogadores, que decidiam tudo em conjunto dando pela voz da maioria - por isso o nome Democracia Corinthiana.

O movimento foi um dos mais importantes da história do Alvinegro paulista e segue presente em muitas músicas e cânticos da torcida até hoje. Por isso, o clube utilizou os dizeres: "Nossa História é a nossa opinião", com o símbolo de um punho cerrado.

Foto: Reprodução

Outro clube que utilizou #DitaduraNuncaMais nesta quarta-feira foi o Remo, do Pará. Com as palavras “memória, verdade, justiça”, o clube destacou que esse triste episódio não deve ser esquecido para que a liberdade não seja mais ameaçada no Brasil.

Depois do Golpe de 1964, os militares se mantiveram no poder por 21 anos. O regime autoritário teve como seu ponto mais alto e de maior repressão o AI-5, com violência, censura à imprensa e à liberdade de expressão e perseguições a políticos ou outras figuras contra a ditadura, como artistas e músicos.