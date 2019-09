Diretor do Barcelona diz que ainda quer Neymar: 'é um caso especial. Veremos em breve'

Jogador brasileiro continuará pelo menos até janeiro no clube francês já que um acordo entre Barça e PSG não foi alcançado na última janela

Por mais que a janela de transferências tenha se fechado há mais de uma semana, o assunto Neymar no Barcelona continua rendendo novos episódios. Dessa vez o diretor do clube, Javier Bordas afirmou claramente que o o Barça ainda não desistiu da contratação do atacante brasileiro.

"Veremos em breve. Tudo no futebol é transformação, mas Neymar é Neymar. O caso dele é especial. É um jogador excepcional que quer vir para o Barça. Não se adaptou a Paris, errou indo para lá, ele próprio disse isso", disse Bordas em entrevista à Agência EFE, na , durante um evento que participou.

Bordas complementou sua fala dizendo que "enquanto ele quiser vir, vamos fazer o possível para que ele venha". Dessa forma já está posta a grande aposta do clube blaugrana nas próximas janelas de transferências. Além de Neymar, o nome do meia-atacante Fábian Ruiz, do Napoli, aparece com força nos bastidores do clube e também pode ser anunciado no Camp Nou como reforço, seja em janeiro ou no meio do ano que vem.

O cartola também falou sobre a situação de Lionel Messi, que perdeu os primeiros jogos do Barça na temporada devido a uma lesão e pode desfalcar o clube até na primeira rodada da .

Recentemente foi veiculado que o craque argentino teria uma opção contratual para deixar o clube ao final da temporada sem pagar nada. Outros meios de comunicação noticiaram que o clube blaugrana queria propor um contrato vitalício ao camisa 10. Bordas, porém, diz ter certeza que Messi continuará no Barça por causa da sua grande identificação com a agremiação.

"Não o vejo em outro clube. Há poucas pessoas que são mais barcelonistas que Messi. As pessoas estão preocupadas porque o contrato dele termina, mas Messi fica porque é do Barça. É só ver como ele fica quando perde um jogo", afirmou o diretor.