Jornal: Barcelona quer propor 'contrato vitalício' a Messi

Clube planeja colocar fim aos rumores sobre uma possível saída do craque argentino

Após o presidente do , Josep Maria Bartomeu, afirmar que Messi poderia sair de graça ao final da temporada, os rumores sobre o futuro do craque argentino aumentaram no mundo do futebol.

Veja jogos exclusivos da Premier League, Serie A e muito mais: experimente o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

No entanto, segundo o jornal Mundo Deportivo, o Barcelona estaria disposto a oferecer um contrato vitalício para Messi. A publicação afirma, ainda, que o clube espanhol não tem pressa pela nova assinatura devido ao compromisso e lealdade mostrados pelo jogador com o clube.

Desta forma, o Barcelona colocaria fim às especulações sobre o camisa 10. Vale lembrar que Lionel Messi tem contrato até 30 de junho de 2021 com os culés.