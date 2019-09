Barcelona já tem um alvo para o ano que vem: Fabián Ruiz, do Napoli

Meio-campista espanhol já faz parte da seleção e desperta o interesse da equipe blaugrana

Mal fechou a janela de transferências europeia e os rumores de novos movimentos já começam a surgir. Dessa vez, o Mundo Deportivo noticiou um interesse do no meio-campista do , Fábian Ruiz. Caso a equipe do Camp Nou queira contar com jogador da seleção espanhola precisará desembolsar algo em torno de 60 milhões de euros (cerca de R$ 270 milhões).

Ruiz é formado na base do Real Betis, por lá permaneceu até 2018. No meio do caminho, em 2017, foi emprestado ao Elche para ganhar mais rodagem. Um ano depois foi vendido ao Napoli por 30 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões na cotação atual).

O Barcelona sabe que do outro lado da mesa está Aurelio de Laurentiis, presidente do Napoli e negociador duro na queda, que não fará concessões à equipe da Catalunha e deve pedir no mínimo os 60 milhões referidos.

Vale lembrar que Ruiz é um meia-atacante canhoto, que embora tenha função diferente, pode atuar pelo mesmo setor de Philippe Coutinho. O brasileiro está emprestado ao Bayern de Munique e luta para reencontrar sua melhor forma vista nas épocas de . Caso a contratação de Ruiz se concretize, a competitividade pelo meio de campo será ainda maior e Coutinho pode perder de vez espaço no clube blaugrana.

Ruiz também pode jogar mais recuado no meio. Nesse ponto, nomes como Rakitic, Vidal e Arthur são candidatos a perder o posto entre 11 titulares.