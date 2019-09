'Um brasileiro quer estar onde é feliz. E Neymar era feliz no Barcelona', diz pai do atacante

Pai e agente de Neymar disse que fez o possível para concretizar o retorno do jogador ao Camp Nou, mas sem sucesso

Embora e não tenham entrado em acordo a respeito da transferência de Neymar ao time espanhol, as portas seguem abertas. De acordo com o pai e representante do jogador, que reconheceu o desejo de Neymar em retornar ao Barça, o brasileiro teria conversado com Lionel Messi e Suárez, que torcem para uma volta do atacante. Vale lembrar que Josep María Bartomeu, presidente da equipe Catalã, negou que Messi tenha solicitado o retorno de Ney ao clube.

A torcida dos ex-companheiros de time teria motivado Neymar a tentar na próxima janela de transferência um retorno ao Camp Nou. Em entrevista ao Footmercato, Neymar pai disse: “Um brasileiro só quer estar onde é feliz. E ele estava muito feliz em Barcelona. Quando seus amigos lhe perguntaram se ele gostaria de voltar, isso o comoveu".

Por fim, o pai e agente de Neymar insistiu que fez o possível para que o camisa 10 do voltasse a jogar pelo Barcelona, no entanto, as negociações com o se tornaram complicadas, uma vez que o clube não estava disposto a vender o jogador e chegou a dizer que nunca houve acordo.

"Como agente, a gente se sente fraco quando não há estrutura que permita a você sair e entrar. Não havia cláusula de rescisão de contrato, e isso dificultava as coisas", disse o pai de Neymar.

Com a seleção brasileira, Neymar marcou um dos gols da equipe durante o empate em 2 a 2 contra a Colômbia. O atleta entra em campo logo mais com o elenco comandado por Tite, para encarar o Peru em último amistoso do Brasil, nos Estados Unidos.