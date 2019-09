Messi desfalca Barcelona no Espanhol e pode perder estreia na Liga dos Campeões

O argentino segue trabalhando a parte e está fora do jogo contra o Valencia; possivelmente perderá também o jogo contra o Borussia Dortmund

Leo Messi segue sem treinar com normalidade com seus companheiros. Inicialmente, sua volta era prevista para depois do jogo contra o Osasuna, mas Messi ainda não está 100% recuperado de uma lesão na panturrilha direita. E o que era somente uma possibilidade agora está confirmado. Segundo o jornal Sport, a presença do camisa 10 no jogo contra o está descartada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Messi não realizou três sessões de treinamentos seguidos desde sua volta após férias em 3 de agosto. Por isso, ainda não realizou nenhum jogo com a camisa azul grená nesta temporada, contando tanto amistosos quanto jogos oficiais.

Mais artigos abaixo

Mantendo o discurso de não arriscar perder nenhum jogador por mais tempo, Ernesto Valverde pretende fazer o mesmo com o argentino e deixá-lo de fora do jogo no sábado. Se não estiver totalmente recuperado, Messi também não jogará na estreia do Barça na , contra o .

O plano de Messi era voltar neste sábado, mas toda cautela é pouco principalmente se tratando de um dos melhores do mundo.