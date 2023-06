Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (16), no Estádio Parken; veja como como acompanhar na TV e na internet

A Dinamarca recebe a Irlanda do Norte na tarde desta sexta-feira (16), a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio Parken, na cidade de Copenhagen, pela terceira rodada das Eliminatórias da Euro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de vencer a Finlândia na rodada de estreia por 3 a 1, a Dinamarca foi derrotada pelo Cazaquistão e agora busca a classificação para entrar na zona de classificação. No momento, ocupa a terceira posição do Grupo H com três pontos, assim como a Irlanda do Norte, que venceu o San Marino por 2 a 0, mas perdeu para a Finlândia por 1 a 0.

Prováveis escalações

Dinamarca: Schmeichel; Bah, Kjar, Christensen, Maehle; Norgaard, Eriksen, Hojbjerg, Jensen; Wind; Hojlund.

Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Cathcart, Evans, Brown; Bradley, McNair, Charles, Thompson, Lewis; Charles, Whyte.

Desfalques

Dinamarca

Sem desfalques confirmados.

Irlanda do Norte

Não há desfalques confirmados.

Quando é?