Dieta de Cristiano Ronaldo tem pizza uma vez por semana

A revelação foi feita pela mãe do craque da Juventus, em entrevista à TV portuguesa

Aos 35 anos, Cristiano Ronaldo continua a decidir partidas no futebol jogado no mais alto nível. Evidente que o talento com a bola nos pés – e especialmente para finalizar a gol – é uma das explicações para a boa forma do gajo, mas exercícios e boa alimentação também são componentes vitais nesta receita para o sucesso. Mas em meio a toda esta rotina dura, CR7 encontra espaço para se entregar a um prazer muito conhecido de nós, meros mortais: a pizza.

“Tens de cuidar de ti, porque se não o fizeres ninguém o fará por ti. Mas é óbvio que não sou assim todos os dias. Às vezes como pizza com o meu filho! Se não o fizer fico aborrecido”, revelou o craque, em 2019, durante entrevista para o canal de YouTube ChrisMD. E o mais novo testemunho da paixão de Cristiano Ronaldo pela pizza foi dado pela mãe do atacante da , Dolores Aveiro.

“O meu filho adora comer pizza. Come uma vez por semana”, revelou Dolores em declarações feitas ao “Mãe Energia”, programa de TV de . A matriarca da família, entretanto, garantiu que à sequência das pizzas Cristiano Ronaldo coloca esforço especial na parte física: “Depois ele faz muitos abdominais”, concluiu.

Apesar de ingerir semanalmente a gloriosa combinação de massa, queijo e outras iguarias, pizza não está no topo das preferências gastronômicas do astro português. A “medalha de ouro” para o paladar de Cristiano é bastante portuguesa: “O prato favorito do meu filho é bacalhau à Brás”, concluiu.