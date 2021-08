Diego Costa pode chegar ao Atlético com jatinho particular de Hulk

Reforço atleticano, atacante de 32 anos chegará a Belo Horizonte nesta terça-feira (17). Uma das opções é utilizar avião do futuro colega de equipe

Novo reforço do Atlético-MG no mercado da bola, Diego Costa é esperado em Belo Horizonte nesta terça-feira (17) para realizar exames médicos, assinar contrato e ser apresentado à torcida. Ele deixou Madrid, na Espanha, onde residia mesmo depois de rescindir com o Atlético de Madrid, com destino a São Paulo nesta segunda-feira (16) e, na sequência, utilizará um avião particular para desembarcar na capital mineira.

O Galo ainda não confirma oficialmente, mas foram fornecidas quatro opções para transportar o atleta do Aeroporto Internacional de Guarulhos até o Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, na Pampulha. Ele pode chegar ao local com aviões particulares de Hulk, seu futuro companheiro de elenco, ou de patrocinadores do Galo – MRV Engenharia e Banco BMG (duas opções).

A aeronave utilizada para buscar o jogador em São Paulo e transportá-lo até Belo Horizonte será decidida pelo Atlético-MG. O departamento de futebol não informa qual das quatro opções será utilizada. As alternativas são usar os aviões PPMEP (MRV), PTFPG (BMG), PSFPG (BMG) ou PRLUG (Hulk).

Hulk tem uma aeronave do tipo Hawker 800XP (conforme imagem abaixo), que pode custar em média 2 milhões de dólares (R$ 10,54 milhões na cotação atual). O jogador de 34 anos costuma utilizar o jato particular para se reunir com familiares em João Pessoa, onde tem residência fixa no país.



Hulk ostenta aeronave de R$ 10,5 milhões (Foto: Reprodução/Instagram)

Como o desembarque será feito no Aeroporto da Pampulha e por meio de voo particular, o atleta não precisará passar pelo saguão do local. Haverá um veículo disponibilizado pelo clube na pista de pouso para buscá-lo e levá-lo à Cidade do Galo. Na sequência, ele realizará os trâmites necessários e ficará à disposição do departamento médico.

O centroavante de 32 anos chega ao clube com contrato até dezembro de 2022 e acordo semelhante ao de Hulk, que recebe R$ 16 milhões por ano. O atleta é visto como nome importante no elenco comandado por Cuca. A sua contratação, inclusive, contou com o crivo do treinador.