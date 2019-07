Diego Costa na melhor versão Diego Costa: gols, expulsão e confiança de Simeone

Atacante foi expulso em jogo amistoso contra o Real Madrid e tem a confiança de Diego Simeone para ser uma peça central no novo projeto do clube

Assumindo que é pré-temporada e que nada do que ocorre vale demais, um 7 a 3 é um placar normal. Por mais que seja um amistoso, é a primeira grande ferida do no ano e um motivo para que o esteja feliz. Não é extrapolável ao que ocorra na temporada. Um time jogou como se fosse um amistoso e o outro se dedicou e mostrou bom futebol. O caso é que a goleada está aí e os sintomas já estão presentes.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O Atlético é, além disso, uma equipe em plena reconstrução. Mesmo que sua temporada passada seja melhor que a do Real Madrid, as questões do mercado obrigou a reestruturar a parte central da equipe. Chegaram jogadores que serão titulares, algo que em seu rival, até o momento, não é possível assegurar. Mudanças importantes, profundas e, apessar de tudo, o principal nome do time é um atleta que está no loca há muito tempo.

Diego Costa marcou quatro dos sete gols do jogo amistoso. Ele ficou três vezes de frente com Courtois e conseguiu superá-lo. Ainda fez um em cobrança de pênalti. Conseguiu, portanto, um desses jogos que só se veem uma ou duas vezes na vida. Uma noite em que o herói parecia imbatível.

Ele se encontrou, além disso, muito cômodo com João Felix, que o encontrou em várias ocasiões e entendeu como fazer para deixá-lo só no ataque. Se a conexão funcionar, o Atlético tem muito a ganhar.

Diego Costa, um excelente atacante, retomou a sua essência em todos os pontos. Além dos gols, terminou o jogo expulso em uma cena que relembrou o porquê de a calma e a frieza não o acompanharem. A pancada de Carvajal foi desnecessária, impotente e digna da expulsão que teve. A resposta vingativa do atleta esteve à altura e foi merecedora de um cartão vermelho.

Mais artigos abaixo

Diego Simeone é, talvez, a pessoa que mais crê em Diego Costa no mundo do futebol. Ele se empenhou em buscá-lo de volta desde que o pagou 50 milhões de euros para contratá-lo. Ele sempre o quis na equipe e disse que, com a saída de Griezmann, o time necessita de um excelente Diego Costa, que é o goleador mais letal que há no estádio Wanda Metropolitano.

O Atlético necessitará de Diego Costa e o atacante precisará de continuidade. Desde que voltou à capital espanhola, ele sofreu com as lesões e teve dificuldades com as sanções também. Manter-se em forma, manter a calma e demonstrar o jogador que é. Diego Costa precisa de confiança e continuidade, e Simeone quer dar a ele. O êxito ou o fracasso de toda a operação depende também disso, de que o brasileiro seja feliz no Wanda Metropolitano.