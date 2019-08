Dias após anunciar aposentadoria, Sneijder aparece com "barriga de chopp"

Ex-jogador de Real Madrid e Inter de Milão, holandês parece estar curtindo o novo status

Há exatos 13 dias, Wesley Sneijder anunciou sua aposentadoria do futebol. O ex-meia do e foi visto no camarote da partida do Willem II contra o Emmen pelo neste fim de semana e chamou antenção pela sua nova forma.

Nas imagens, que bombaram nas redes sociais, Sneijder aparece com a chamada "barriguinha de chopp". Será que o holandês está aproveitando o seu novo status?