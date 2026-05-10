Dia histórico para o Como: Douvikas leva o clube às competições europeias

O Como escreveu história no domingo à tarde ao garantir, pela primeira vez, uma vaga nas competições europeias. Graças a uma vitória apertada sobre o Hellas Verona, a equipe de Cesc Fàbregas garantiu sua participação nas competições europeias na próxima temporada.

O clube da Lombardia retornou à primeira divisão italiana na temporada 2024/25, após mais de vinte anos de ausência. Naquela primeira temporada de volta à Série A, a equipe de Fàbregas terminou em um honroso décimo lugar.

Essa ascensão esportiva não pode ser dissociada da aquisição em 2019, quando o Como ainda disputava a Série D. Os irmãos Hartono assumiram o clube naquele ano. Desde então, o Como passou a ter os proprietários mais ricos do futebol italiano.

Esta temporada também está sendo excelente. O Como disputou o ano inteiro entre os primeiros colocados da Série A e, no domingo, com uma vitória fora de casa sobre o Hellas Verona (0 a 1), garantiu definitivamente a vaga nas competições europeias.

O gol decisivo saiu aos 70 minutos, marcado pelo ex-jogador do FC Utrecht, Anastasios Douvikas. O grego venceu um duelo com Andrias Edmundsson com facilidade, chutou com precisão e enganou o goleiro com uma bola forte no canto direito.

Com a vitória, o Como garantiu, no mínimo, uma vaga na Liga Conferência. No entanto, a equipe do técnico espanhol ainda está na briga por vagas em competições europeias de maior nível. A diferença para o terceiro e o quarto colocados, respectivamente Juventus e AC Milan, é de apenas três e dois pontos, faltando duas rodadas para o fim do campeonato. Contudo, o AC Milan ainda entra em campo nesta rodada e pode aumentar a diferença para cinco pontos.