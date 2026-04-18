O Atalanta não conseguiu diminuir a diferença para a AS Roma na Série A na noite de sábado. No Estádio Olímpico, as duas equipes empataram em 1 a 1. Marten de Roon e Devyne Rensch foram fundamentais para suas equipes, ambos com uma assistência.

Com Rensch e Donyell Malen, dois holandeses estavam no time titular da Roma. Também na Atalanta havia uma vaga no time titular para um holandês: De Roon. Mitchel Bakker teve que se contentar com um papel de reserva.

Foi a Atalanta quem abriu o placar aos 12 minutos. De Roon recuperou a bola no meio do campo da Roma e permitiu que Nikola Krstovic marcasse o 0 a 1 de longe. Para o meio-campista holandês, foi sua quarta assistência nesta temporada em todas as competições.

A Roma precisava e foi em busca do empate, criando várias oportunidades perigosas, principalmente por meio de Malen. No entanto, o goleiro Marco Carnesecchi sempre tinha uma resposta.

Pouco antes do intervalo, o empate finalmente aconteceu. Rensch cabeceou um cruzamento para trás e Mario Hermoso mandou a bola para o fundo da rede com um belo chute de primeira: 1 a 1.

No segundo tempo, a Roma criou as maiores chances. Carnesecchi voltou a defender um chute de Malen e Hermoso acertou a trave após um escanteio.

Não houve mais gols, e assim ambas as equipes tiveram que se contentar com um ponto. A Roma permanece em sexto lugar na Série A, com quatro pontos a mais que a sétima colocada, a Atalanta.