Devido ao jogo contra o Barcelona, o Atlético continua a criticar a Comissão de Árbitros

O Atlético de Madrid manifestou forte descontentamento com as decisões arbitrais nas suas últimas partidas, pois o clube considera ter sido vítima de injustiça arbitral tanto no último clássico contra o Real Madrid quanto na rodada atual contra o Barcelona.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, o árbitro Mateo Busquets Ferrer havia mostrado o cartão vermelho a Gerard Martín, jogador do Barcelona, durante a partida, mas os árbitros da sala de VAR o chamaram para rever a jogada.

O jornal destacou que o árbitro Mario Millero interveio dando sua opinião pessoal sobre a jogada, o que não lhe cabe fazer, o que levou o árbitro de campo a reverter sua decisão e limitar-se a dar um cartão amarelo a Martin.

Essa decisão provocou a ira do Atlético, especialmente ao lembrar um caso semelhante ocorrido semanas atrás, no qual a Comissão de Árbitros havia confirmado que a jogada exigia a expulsão.





Miguel Ángel Gil Marín, presidente executivo do Atlético de Madrid, criticou duramente, na noite de domingo, o uso da tecnologia de vídeo, dizendo: “Quando vemos as imagens e ouvimos as gravações de áudio compartilhadas pela Federação Espanhola, não podemos deixar de sentir vergonha”.

O Atlético de Madrid divulgou uma nova mensagem na manhã de segunda-feira através de suas contas oficiais, acompanhada de uma foto da forte entrada de Gerard Martín em Thiago Almada, cujo texto dizia: “Abril começou como março terminou... À espera do episódio 27 do programa ‘Hora da Revisão’ da Federação Espanhola e da Comissão de Árbitros”.

Espera-se que a Comissão de Árbitros anuncie, amanhã, terça-feira, sua opinião sobre a validade da decisão, em meio a previsões do ex-árbitro Estrada Fernández de que a comissão reconhecerá a necessidade de punir Gerard Martín com cartão vermelho.



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