Desfalques, fantasmas e falta de ritmo: os adversários do PSG além da Atalanta

Eliminações recentes na Liga dos Campeões, retrospecto contra times italianos, lesão de Mbappé e ausência de Di Maria jogam contra Neymar e cia.

A partida entre PSG e Atalanta é uma das mais esperadas das quartas de final da Liga dos Campeões, ao lado de Barcelona e Bayern de Munique. O duelo coloca frente à frente dois dos melhores ataques da Europa e promete muitos gols. Mas apesar do equilíbrio coletivo, o segue sendo favorito, principalmente por seu elenco estrelado, que pode fazer a diferença. Porém, para avançar à semifinal, o Paris terá outros adversários complicados que vão além da .

Fantasmas

Foto: Getty Images

Em primeiro lugar, o clube de Neymar não tem um retrospecto favorável na competição. A única vez que o PSG chegou em uma semifinal de foi na temporada 1994/95, com Raí como grande craque. Além disso, os franceses não vencem um jogo de quartas de final desde 2013/14, quando mesmo com uma vitória diante do foram eliminados.

Desde então foram mais duas eliminações nas quartas, com derrotas nas duas partidas, e três quedas seguidas nas oitavas de final.

É verdade que os últimos carrascos do PSG ou estão do outro lado da chave - e City - ou já foram eliminados - Chelsea, United e . No entanto, o Paris nunca venceu um clube italiano na Champions. Em seis duelos, foram quatro empates e duas derrotas contra e .

Agora, o adversário da vez é a Atalanta, grande sensação do futebol italiano. Gian Piero Gasperini, treinador da equipe, já avisou que se seu time pode vencer a Juventus, também pode sonhar com uma vitória diante do PSG.

Desfalques

Foto: Getty Images

É verdade que o elenco do PSG é um dos mais poderosos da Europa, mas a equipe de Thomas Tuchel terá alguns desfalques importantes. Di Maria, que vem fazendo grande temporada, está suspenso, e Kurzawa e Veratti estão lesionados.

Mas além deles, a grande preocupação do clube é Kylian Mbappé. O atacante sofreu lesão ainda no início da final da Copa da , no final de julho, após forte entrada do zagueiro do . Desde então, o francês vem correndo contra o tempo para poder estar em campo.

Tuchel chegou a dizer que só um milagre poderia fazer com que Mbappé entrasse em campo contra a Atalanta e o PSG não pretende forçar sua entrada com o risco de agravar a lesão. Mesmo assim ele segue como dúvida.

Como se isso não bastasse, o Paris também não guarda boas recordações na Champions quando jogou desfalcado. Nas duas últimas temporadas, Neymar foi ausência e o clube terminou eliminado. Agora, se Mbappé realmente não jogar, caberá ao craque brasileiro decidir a partida para os franceses mais uma vez, como aconteceu contra o Borussia Dortmund.

Falta de ritmo

Foto: Getty Images

Por fim, o PSG também terá que lidar com a falta de ritmo se quiser seguir rumo à semifinal da Liga dos Campeões. A última partida da equipe de Tuchel, antes da paralisação do futebol, foi no dia 11 de março, justamente contra o , pelas oitavas de final da Champions.

Desde então, com o fim antecipado da Ligue 1, o Paris disputou apenas duas partidas oficiais: a final da e a final da Francesa. É verdade que o clube saiu com o título nas duas ocasiões, mas ainda é muito pouco para fazer com que a equipe recuperasse plenamente o ritmo de jogo e um alto nível de competitividade.

Enquanto isso, a Atalanta jogou normalmente a italiana, terminando a competição na terceira colocação, e jogará a partida mais importante de sua história contra o PSG.