Semifinal da Liga dos Campeões: jogos, datas, classificados e mais da edição 2019/20

Sorteio da Uefa define que pelo menos um time que nunca venceu a Champions League estará na grande final, disputada no dia 23 de agosto

O caminho para a grande final da Liga dos Campeões 2019/20 já está definido. A Uefa sorteou os possíveis confrontos da semifinal, que podem ter clássicos nacionais e duelos entre gigantes europeus.

A definição dos finalistas será em jogo único, com os dois jogos acontecendo em Lisboa, . As semifinais serão disputadas nos dias 18 e 19 de agosto.

Possíveis confrontos das semifinais da Liga dos Campeões 2019/20

Semifinal 1: Vencedor do Jogo 1 X Vencedor do Jogo 3

, , ou X , , ou de Munique

Semifinal 2: Vencedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 4

ou x ou

Nenhum dos times envolvidos na semifinal 2 já venceram a Liga dos Campeões. Desta forma, um time que busca o título inédito estará na decisão do dia 23 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa.

A Uefa ainda não definiu oficialmente as datas e horários das semifinais.

Assim como as partidas das quartas de final, as semifinais serão disputadas em jogo único - a decisão do título, como já é costume, também. A ideia da Uefa é que seja um torneio de "tiro curto". Ao todo, serão 15 dias para a definição do novo campeão europeu.

Vale lembrar que nenhuma partida, nem mesmo a grande final, terá a presença de torcedores.

Quartas de final da Liga dos Campeões 2019/20

