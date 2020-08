Neymar vê Mbappé correr contra o tempo à espera de seu grande dia no PSG

Enquanto o francês ainda é dúvida, o brasileiro assume a responsabilidade para levar o Paris Saint-Germain a semifinal da Liga dos Campeões

Nas duas últimas temporadas, Neymar teve que assistir do lado de fora dos gramados as eliminações do na Liga dos Campeões. Desta vez, a responsabilidade de levar o time ao tão sonhado título europeu está nos pés do brasileiro.

Muito antes da viagem para Lisboa, o PSG já sabia que teria desfalques importantes na reta final da competição europeia. A principal baixa, até então, era a de Edinson Cavani, que decidiu não renovar seu contrato até o fim da disputa da Liga dos Campeões, como fez Thiago Silva.

Logo no primeiro jogo oficial do clube após quatro meses de paralisação, Kylian Mbappé sofreu uma lesão no tornolezo e prontamente virou dúvida para o jogo contra a Atalanta, nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília).

Em um primeiro momento, o treinador do PSG Thomas Tuchel afirmou que " só um milagre " colocaria Mbappé no jogo. Porém, o francês foi relacionado para o confronto . No entanto, é provável que Neymar e Mauro Icardi assumam a responsabilidade no ataque.

Nas oitavas de final da Liga dos Campeões, Neymar já assumiu o protagonismo na equipes francesa, marcando tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. Agora, ele tentará carregar seu time até a semifinal , fase que o clube ainda não alcançou sob a presidência de Nasser Al-Khelaifi.

O caminho para a final parece mais acessível do que nunca e o PSG não pode deixar escapar essa oportunidade. Desde que Neymar foi contratado, o time francês caiu para o e para o , mas nesta temporada não poderá haver desculpas.

"Eu estou na melhor forma desde que cheguei no Paris, o time é como uma família", disse o camisa 10 ao site oficial do clube . "Nós queremos vencer a Liga dos Campeões. Nós lutaremos muito porque nunca estivemos tão perto."

Aos 28 anos, Neymar pode finalmente deixar a sua marca na Liga dos Campeões com o PSG. Com Mbappé ou não, ele precisa provar o investimento que fez dele o jogador mais caro da história do futebol.