Derby, time treinado por Rooney, é rebaixado à terceirona na Inglaterra

O Derby County não conseguiu sair do buraco em que começou a Championship, por mais que tenha tentado, e nesta segunda-feira foi rebaixado à terceira divisão do futebol inglês pela primeira vez desde 1984. Minutos finais eletrizantes decretaram a queda do time treinado por Wayne Rooney após a derrota para o Queens Park Rangers por 1 a 0 e o empate por 4 a 4 entre Reading e Swansea.

Em crise financeira, o Derby sofreu uma dedução de 21 na tabela da segundona, doze por ter entrado em recuperação judicial e nove por causa de suas dívidas. Que tenha caído apenas a três rodadas do fim foi um grande feito, considerando o quanto saiu atrás dos principais concorrentes. Sem a sanção, estaria confortavelmente salvo, em 17º lugar na tabela com 24 equipes.

O Derby County virou o ano em boa forma, mas, após ganhar do Sheffield United em 15 de janeiro, as vitórias começaram a rarear. Apenas cinco em 17 rodadas. Nesta segunda-feira, precisava pelo menos igualar o resultado do Reading para continuar com chances de sobrevivência.

Enquanto o jogo em Londres seguia sem gols, o Swansea ajudava o Derby County, com Michael Obafemi abrindo 4 a 1 aos visitantes aos 13 minutos do segundo tempo, após ótima tabela com Joël Piroe. O Reading reagiu, descontando com finalização de primeira de Tom Ince, três minutos depois. Aos 26, Lucas João terminou um incrível bate a rebate dentro da área do Swansea, com direito a uma bola cortada quase em cima da linha, para diminuir a 4 a 3.

De qualquer maneira, o Derby ainda estava reduzindo a distância ao Reading em um ponto, quando duas coisas aconteceram quase ao mesmo tempo. Luke Amos marcou para o QPR aos 43 minutos do segundo tempo, e Tom McIntyre empatou para o Reading aos 50 da etapa final no Estádio Madejski. Com a nova combinação de resultados, o Derby County ficou a dez pontos do 21º colocado, com nove em disputa.

Wayne Rooney, que foi contratado pelo clube no começo de 2020 como jogador, deixou o cargo de atleta/ técnico interino em janeiro de 2021, assumindo o cargo oficial de técnico.

“É um dia triste”, disse Rooney à BBC de Derby. “Estou triste, decepcionado, frustrado, mas orgulhoso. Acho que o esforço dos rapazes e dos funcionários para tentar galvanizar o time e o clube exigiu muito trabalho. Estou no futebol há muito tempo, como jogador e agora como técnico, e ver essa reação quando o clube foi rebaixado… eu nunca tinha visto. Os torcedores sabem o que todos tentaram fazer aqui e é um sentimento estranho”.

Os torcedores tentaram apoiar o time durante este momento difícil, inclusive organizando uma passeata no fim de janeiro. O Derby County, com dois títulos do Campeonato Inglês nos anos setenta, disputará a terceira divisão pela primeira vez desde 1985/86. Nesse período, subiu e desceu entre os dois primeiros patamares da pirâmide, com o período mais sustentável na Premier League nos anos noventa. Sua última campanha na elite havia sido em 2007/08. Jogou 14 edições consecutivas da Championship sem ser promovido ou ser rebaixado, até esta segunda-feira.